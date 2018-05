Il mal di gola di Vasco Rossi non ferma le prove del tour col nuovo bassista Andrea

“Il 100% delle malattie è dovuto alla cattiva alimentazione” : ecco la regola “0-5-20” per mantenersi in salute : “Quante malattie sono dovute alla cattiva alimentazione? Ormai possiamo dire il 100%. E, viceversa, tutte le patologie possono essere curate attraverso il cibo che, in molti casi, può anche aiutare a ridurre le terapie farmacologiche, con un ingente risparmio per il sistema sanitario pubblico“: lo ha dichiarato Andrea Lenzi, professore ordinario di Endocrinologia, Sapienza Università di Roma, oggi a Roma a margine della presentazione ...

Nainggolan vs Ct Belgio/ 'Escluso dal Mondiale perchè mi comporto male fuori dal campo? Allora Maradona...' : Nainggolan vs Ct Belgio: il centrocampista della Roma è stato escluso per il Mondiale a causa degli atteggiamenti extra-campo, 'Allora Maradona...'.

Nainggolan vs Ct Belgio/ "Escluso dal Mondiale perchè mi comporto male fuori dal campo? Allora Maradona..." : Nainggolan vs Ct Belgio: il centrocampista della Roma è stato escluso per il Mondiale a causa degli atteggiamenti extra-campo, ecco il commento del Ninja(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 11:05:00 GMT)

MPC indaga su presunte malversazioni a danno fondo sovrano Angola : Stando ai media, sono stati tra l'altro perquisiti gli uffici dell'uomo d'affari svizzero-Angolano Jean-Claude Basto de Morais: questi è salito alla ribalta della cronaca in relazione alle ...

Trump contro i migranti irregolari : "Non sono persone ma animali" : Animals . Animali. Donald Trump attacca a testa bassa quei migranti che entrano in America senza documenti. Poi passa ad attaccare il Messico che non 'fa niente' per aiutare gli Stati Uniti per ...

Giro d’Italia 2018 - parla il ds della Mitchelton-Scott : “Chaves soffre a causa dell’allergia ed ha mal di gola” : Al termine della decima tappa del Giro d’Italia ha parlato ai microfoni della Rai anche il direttore sportivo della Mitchelton-Scott, Matthew White, chiarendo le cause che hanno portato alla crisi odierna di Esteban Chaves, giunto sul traguardo di Gualdo Tadino con 25 minuti di ritardo dal vincitore di giornata. Il ds ha spiegato i motivi delle sofferenze del colombiano: “Chaves ha avuto problemi di allergia con fastidi alla gola, ...

mal di gola in primavera : sintomi - cure e prevenzione : Con l’arrivo della bella stagione e dei primi caldi, il rischio di mal di gola è sempre in agguato, essendo più esposti a sbalzi di temperatura, umidità, smog, inquinamento atmosferico, aria condizionata, infezioni virali e, anche se meno frequenti, batteriche.Tra i sintomi del mal di gola in primavera: sensazione di gola secca, ruvida, dolore alla deglutizione, tonsille gonfie, a volte raucedine e brividi di freddo.Come prevenirlo? Occorre ...

Energia eolica - fa gola alla malavita e distrugge i nostri monti : Una delle poche affermazioni sensate che ha fatto Vittorio Sgarbi fu qualche anno fa, quando era sindaco di Salemi, in Sicilia: “Se la mafia c’è ancora, esiste di sicuro nel campo degli impianti per lo sfruttamento dell’Energia eolica”. Sempre qualche anno fa (nel 2009) e sempre in Sicilia, a conforto di quanto affermato dal critico d’arte, finirono in manette otto persone a Mazara del Vallo, coinvolte nel business di un locale parco ...

Medicina : una tecnica mirata potrebbe regolare i batteri intestinali - prevenendo numerose malattie : Numerosi studi suggeriscono che i batteri nell’apparato digerente hanno una grande influenza sulla salute umana e potrebbero svolgere un ruolo nella comparsa di malattie in tutto il corpo. Ora, in un nuovo studio pubblicato su American Chemical Society, gli scienziati riportano di aver trovato un modo per usare composti chimici per colpire e inibire la crescita di batteri intestinali specifici associati a diverse malattie senza danneggiare altri ...

“Mamma mi fa tanto male la gola”. Poi la tragedia. Da un po’ ha la gola arrossata - così i genitori lo portano dal medico : “È una banale tonsillite”. Dopo soli due giorni il piccolo muore : “Se solo avessero capito”. La disperazione di una famiglia : Un mal di gola persistente e fastidioso non lo lasciava in pace, così i genitori di Callum Cartlidge, un bambino di 8 anni di Redditch nel Worcestershire (Gran Bretagna), hanno deciso di portarlo dal medico. Dalla visita non è emerso nulla di più di una semplice tonsillite e così il dottore ha deciso di rimandare a casa il piccolo con una cura a base di penicillina. Ma purtroppo la situazione era molto più grave e il piccolo è morto a ...

Calcio - Giovanni malagò : “L’elezione di Gaetano Miccichè in Lega è regolare. Vogliono destabilizzare il sistema” : “L’elezione di Miccichè si è svolta regolarmente. C’è qualcuno che si diverse a lanciare sassi per destabilizzare il sistema“. Con queste parole Giovanni Malagò ha commentato le presunte irregolarità formali nell’elezione di Gaetano Miccichè a presidente della Lega Serie A. “Non ho capito di cosa stiamo parlando. Non lo comprendo e non lo capisco, quindi mi è difficile dare un giudizio“, ha dichiarato il ...

Chiesti i dati dei pazienti Usa Facebook fa business sui malati Nuova tegola per Mark Zuckerberg : Si apre un nuovo capitolo nella controversa vicenda legata alla diffusione dei dati degli utenti Facebook. Sulla scia dello scandalo Cambridge Analytica, il social network fondato da Mark Zuckerberg ha ammesso di aver discusso con istituzioni mediche Segui su affaritaliani.it

Metà dei frigoriferi smaltiti in modo irregolare : Sul caso della gigantesca discarica abusiva nel comune di Tivoli, secondo Arienti, è tutto da ricondurre alla 'cattiva' e illegale economia: "quei frigoriferi sono finiti nelle mani di qualcuno che ...

Di Francesco : 'Roma propositiva per far male al Barca. Nainggolan? Gioca al 50%' : ROMA - 'Vogliamo continuare a sognare'. Così col tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco , alla vigilia dell'andata dei quarti di finale di Champions League in casa del Barcellona . 'Siamo qui con ...