Il futuro di Donnarumma passa dal verdetto Uefa

Milan - Gattuso : 'Donnarumma non è tranquillo e si vede. Sul futuro...' : Ha fatto due errori ma ci sta nello sport ad alto livello. Ma il bello del calcio è avere subito un'altra possibilità e potersi rifare subito, cercare di farsi perdonare'. ANCORA SU DONNARUMMA: 'Del ...

Zoff - Donnarumma? Il futuro è suo : ANSA, - ROMA, 10 MAG - "Incidenti di percorso, febbri di crescita. Qualche 'papera' fa parte del bagaglio di ogni portiere, figuriamoci a 19 anni". Dino Zoff ieri sera era all'Olimpico per la finale ...

Zoff : 'Donnarumma stia tranquillo - il futuro è suo' : 'Incidenti di percorso, febbri di crescita. Qualche 'papera' fa parte del bagaglio di ogni portiere, figuriamoci a 19 anni'. Dino Zoff ieri sera era all'Olimpico per la finale di Coppa Italia ed ha ...

Milan - Donnarumma : 'La parata più importante. Il futuro? Sono tranquillo' : È una delle parate più belle della tua carriera? Ce la racconti? Si, sicuramente una delle più belle che ho fatto in questi pochi anni di carriera. Da lì, un pochino bisogna anticipare, perché Milik ...

Milan - per Suso e Donnarumma futuro incerto : La Gazzetta dello sport sceglie questo titolo: 'Gigio e Suso, futuro incerto'. Il club di via Aldo Rossi non ha nessuna intenzione di cederli in estate, ma le cose potrebbe cambiare se il Diavolo non riuscisse a ...

Calciomercato Milan - deciso il futuro di Donnarumma : ecco i dettagli Video : Il derby contro l'Inter potrebbe essere l'ultimo giocato da Donnarumma, come riporta Tuttosport. Il noto quotidiano torinese non ha alcun dubbio sul futuro del giovanissimo portiere del #Milan: sara' ceduto. L'agente di Donnarumma, Mino Raiola, sta spingendo per la cessione del calciatore cresciuto nelle giovanili rossonere e lo valuta almeno quaranta milioni di euro. La dirigenza Milanista, invece, parta da una richiesta di sessanta milioni di ...

Mirabelli : 'Vogliamo tenere Suso - ma deve volerlo anche lui. Sul futuro di Romagnoli e Donnarumma...' : E tutto ciò che si fa nel mondo Milan lo si fa insieme a Gattuso. Programmiamo tutto, dalle prossime tournèe a tutto quello che dovrà accadere'.

Milan - Donnarumma : 'Buffon sempre il più forte - ma sabato saremo nemici. Sul futuro...' : Passata la Nazionale, la testa torna sul campionato e Gigio Donnarumma si concentra subito su Juventus-Milan , in programma sabato sera all'Allianz Stadium. Ecco le sue parole a Sky Sport dopo l'amichevole tra Inghilterra e Italia di ieri: ' Buffon è sempre il più forte . Io, lui e Perin lavoriamo bene insieme, abbiamo un bel rapporto, poi sarà il mister a decidere. Gigi mi dà ...

Italia - Di Biagio : 'Domani gioca Donnarumma. futuro? Non ci penso' : La strada è quella giusta, abbiamo fatto qualcosa di buono contro i vice campioni del mondo, mi dispiace leggere che abbiamo fatto zero tiri in porta '. SULLA FORMAZIONE - ' Se cambierò? Qualcosa sì, ...

Inghilterra-Italia - Di Biagio sceglie il futuro : dentro Donnarumma - fuori Buffon. Centrocampo ricco di novità… : Inghilterra-Italia, DI Biagio- Tutto pronto per il match di domani sera tra Inghilterra-Italia, seconda amichevole della Nazionale targata Luigi Di Biagio. In vista della sfida di domani sera al Wembley, il tecnico azzurro è pronto ad affidarsi ai giovani e ai giocatori che potenzialmente potrebbero e dovrebbero rappresentare il futuro azzurro. fuori BUFFON, dentro Donnarumma… […] L'articolo Inghilterra-Italia, Di Biagio sceglie il ...

Mino Raiola : 'Questa Nazionale fa schifo. Balo? Il Ct non ha il carattere. Sul futuro di Donnarumma...' : Dalla nuova Nazionale guidata da Gigi Di Biagio al futuro di Gianluigi Donnarumma. Nel corso di una lunga intervista a "Tutti convocati" su Radio 24, Mino Raiola ha utilizzato parole durissime nei ...

Milan del futuro : certezze Bonucci e Biglia - dubbi Suso e Donnarumma : Il Milan sta cominciando a progettare la rosa 2018/19, già rinforzata con gli arrivi a parametro zero di Ivan Strinic e Pepe Reina. Secondo La Gazzetta dello Sport , tra le certezze da cui ripartiranno i rossoneri ci sono Leonardo Bonucci e Lucas Biglia , mentre per Gigio Donnarumma e Suso, due giocatori che in via Aldo Rossi vorrebbero trattenere, ...