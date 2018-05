Il futuro della plastica | due giorni di discussione a Milano

Agents of SHIELD 6 : Clark Gregg parla del futuro della serie Tv : Agents of SHIELD 6: Clark Gregg ci sarà nella sesta stagione? A poche ore dal finale del precedente capitolo, i fan sono ansioni di scoprire se il protagonista che abbiamo conosciuto nei panni del Direttore Coulson ritornerà ancora nei prossimi episodi. Abbiamo già visto in precedenza come Agents of SHIELD 6 avrà meno episodie questo ci spinge a credere che siamo davvero arrivati alla fine. Il dubbio maggiore di Agents of SHIELD 6 riguarda però ...

Il valore della natura al centro per il nostro futuro : WWF Italia al Festival dello sviluppo sostenibile: 'Distruggere il capitale naturale può essere devastante per l'umanità'

Manchester United - Pogba non esclude l’addio al termine della stagione : futuro da decidere : “Se sarò un giocatore del Manchester United nella prossima stagione? Dal punto di vista contrattuale, la risposta è sì ma non si può mai essere sicuri di nulla”. Lascia tutto aperto sul futuro il centrocampista francese del Manchester United, Paul Pogba, ai microfoni di ‘Canal Plus’. Il rapporto con José Mourinho? “Un allenatore e un giocatore non devono essere per forza i migliori amici, non siamo costretti ad ...

Parma - parla Faggiano : le novità dal calciomercato ed il futuro della panchina di D’Aversa : Parma alle prese con la costruzione della rosa che nella prossima stagione giocherà in Serie A dopo lo splendido cammino in cadetteria La favola del Parma si è concretizzata in un ultimo turno davvero pazzesco. La squadra emiliana è tornata in Serie A al termine di un campionato ricco di soddisfazioni, sotto la guida sapiente di mister D’Aversa. Il d.s. degli emiliani, Daniele Faggiano, ha parlato stamane a Radio Anch’io sport del ...

Nazionale - Mancini : "Il futuro è azzurro - sarà l'Italia della rinascita" : "Come vorrei che venisse chiamata la mia Nazionale? l'Italia della rinascita". Così Roberto Mancini intervenendo al dibattito "La storia siamo noi - 60 anni di calcio raccontati dai suoi protagonisti",...

Il futuro della tecnologia è in Cina : Le startup sono diventate una caratteristica delle più importanti città cinesi, proprio come il traffico o lo smog. Leggi

Le api devono essere protette per il futuro della nostra alimentazione : Le innovazioni sono necessarie e devono basarsi sulla creazione di conoscenza, dove la scienza si combini con le conoscenze e le esperienze locali, come un processo sociale ', ha affermato Graziano ...

Lucifer 4 in onda su Netflix o Hulu? Tom Ellis annuncia novità per il futuro della serie (video) : Continua la campagna social per concretizzare la possibilità di vedere Lucifer 4 presto sul piccolo schermo. Venerdì scorso, Fox ha annunciato la cancellazione della serie dopo tre stagioni, e da allora i fan e Tom Ellis non si sono mai arresi alla fine dello show. In questi ultimi giorni, l'attore gallese si è dato da fare per coinvolgere i media a pubblicizzare la campagna sui social con gli hashtags #SaveLucifer e #PickUpLucifer. Nella ...

Detroit Become Human : nel nuovo video David Cage ci parla del processo di creazione della Detroit del futuro : Detroit: Become Human è, senza dubbio, un'altra esclusiva di notevole peso per PS4 ed è in arrivo fra pochissimo. Mentre gli ultimi video pubblicati si concentravano sui protagonisti giocabili, come Markus, ecco arrivare un nuovo filmato che si concentra su quella che possiamo considerare la "quarta protagonista" del titolo, ovvero la città di Detroit del futuro.Nel video pubblicato da Sony Interactive Entertainment e riportato da Dualshockers, ...

Gigi Buffon e il futuro : data e orari della conferenza stampa : Certamente il più prestigioso resta la Coppa del Mondo vinta con l'Italia a Germania 2006. In ambito Nazionale sono 9 gli scudetti che Buffon ha conquistato, tutti con la maglia della Juventus. In ...

Il futuro della Chiesa dopo il grande scandalo : Negli ultimi vent’anni, gli scandali degli abusi sessuali sui minori hanno aperto una profonda frattura nel cattolicesimo mondiale e causato rivoluzioni drammatiche nella Chiesa di Roma. Se, infatti, da un lato si è affermato un forte principio di responsabilità dinnanzi a certe azioni ritenute scempiaggini dall’opinione pubblica, dall’altro la messa in discussione dell’autonomia del clericalismo dalle legislazioni civili non può che apparire ...

L'economia circolare - i nuovi mestieri e il futuro della Brianza : A Lucia Visconti Parisio, professore ordinario di Scienza delle Finanze all'Università Milano Bicocca , il compito di valutare gli impatti sul mondo produttivo delL'economia circolare in particolare ...

Lo scandalo che deciderà il futuro della chiesa : Nell’arco dell’ultimo ventennio, lo scandalo degli abusi sessuali sui minori ha aperto una crisi drammatica nel cattolicesimo mondiale e prodotto cambiamenti profondi nella chiesa di Roma. Leggi