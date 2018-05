Il disturbatore Michele Caruso telefona a Chi l' ha visto? E Federica Sciarelli si arrabbia

Il disturbatore telefonico Michele Caruso colpisce di nuovo "Chi l'ha visto?" e la Sciarelli si infuria in diretta : Scherzo in diretta a Chi l'ha visto?. Nel corso della puntata di mercoledì 23 maggio un uomo, tale Michele Caruso , è intervenuto in collegamento telefonico con Federica Sciarelli , millantando di avere notizie su una persona scomparsa. Ricevuta parola, si è tuttavia limitato a gridare il proprio nome, riagganciando subito dopo."Se si trattava di uno scherzo, era di cattivo gusto", ha commentato la conduttrice, che ha poi ...

Chi l'ha visto? - il disturbatore Michele Caruso torna a colpire (video) : Michele Caruso torna a colpire a #chilhavisto del 23 Maggio 2018⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/TwWOWiQaIW— LALLERO (@SeeLallero) 23 maggio 2018 Era il 'lontano' 29 marzo 2017 quando, in una normale puntata di Chi l'ha visto?, irrompe una telefonata alquanto insolita per la trasmissione di Rai3. Poteva essere uno spettatore come tanti, pronto ad aiutare la redazione del programma in merito a questo o quel caso. ...