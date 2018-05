Il director di Xenoblade Chronicles vorrebbe lavorare su altri capitoli della serie

eurogamer

l director di #XenobladeChronicles vorrebbe lavorare su altri capitoli della serie - Eurogamer_it :

(Di giovedì 24 maggio 2018)2 è un ottimo Jrpg ed in generale uno dei titoli migiori a disposizione degli utenti Nintendo Switch, ha anche tagliato nuovi traguardi per lacon 1.3 milioni di copie vendute in 4 mesi, confermandosi come il titolo più venduto di Monolith Soft.Come riporta Gamingbolt ilsaga Koh Kojima ha ammesso tramite un'intervista chetantosu un nuovo3 e su un seguito perX, titolo in esclusiva Wii U. Ha inoltre parlato di una misteriosa nuova IP fantasy ma per ora non sappiamo nulla al riguardo. Ovviamente queste dichiarazioni non sono da prendere alla lettera in quanto esprimono soltanto il pensiero di Kojima e non vuol dire che vedremo sicuramente questi nuovi titoli. Del resto è presumibile aspettarsi nuovidi, in quanto saga di punta di Monolith Soft.2 è un ...