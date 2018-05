Il centrodestra non esiste più | altro che astensione benevola | Berlusconi

Giorgia Meloni : 'Il centrodestra non esiste più - Matteo Salvini lo ha tradito' : 'Quello che sta per nascere è un governo a chiara trazione grillina , con l'aggravante di avere un premier espressione del Movimento 5 Stelle che è un tecnico, quindi il Mario Monti di Luigi Di Maio - ...

Sarà Conte? Il sacrificio di Di Maio non evita il botto nel centrodestra : Roma. Giorgia Meloni lascia Matteo Salvini nella stanza dei gruppi, a Montecitorio, inforca le scale, scende a mensa: è livida. Agli amici racconta da diversi giorni di sentirsi tradita e truffata dal leader della Lega, che l’ha tenuta lontana dal patto generazionale con Luigi Di Maio, che l’ha volu

M5s-Lega - Ronzulli (Fi) : “No a governo con Di Maio premier. Salvini? Non è più il leader del centrodestra ora” : “Salvini? Non è il leader del centrodestra in questo momento, perché non siamo insieme nel governo. Salvini è il leader della Lega che cerca di portare avanti le idee e il programma del centrodestra”. Sono le parole della senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, dorante “Faccia a Faccia”, su La7. Stoccata della parlamentare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “In realtà, il centrodestra è maggioranza e più volte abbiamo ...

Fi : Carfagna - intimidazioni non fermeranno centrodestra : Roma, 20 mag. , AdnKronos, 'La paura di perdere, l'imbarazzo per non avere idee e forze sufficienti per fermare la proposta politica del centrodestra purtroppo si manifestano anche così, con il ...

Governo M5S-Lega - Berlusconi su Salvini<br> "Parla a nome suo - non del centrodestra" : Inizia a scricchiolare in modo eclatante la coalizione di centrodestra. Silvio Berlusconi aveva dato il via libera alla Lega per trattare con il Movimento 5 Stelle, ma adesso non è per nulla soddisfatto dal testo del Contratto di Governo definitivo pubblicato questa mattina. Il leader forzista si è detto “preoccupato” e “deluso”, prendendo le distanze da Salvini: “preoccupazione molto forte, c’è anche una delusione profonda, perché ci sono ...

Giorgia Meloni gela Silvio Berlusconi : 'Non sei tu il premier del centrodestra' : Dopo il duro intervento di Silvio Berlusconi - il quale in buona sostanza ha chiesto a Sergio Mattarella di affidargli l'incarico da premier , per poi attaccare frontalmente Matteo Salvini -, ecco ...

Berlusconi dice che «Salvini non ha mai parlato a nome del centrodestra : E che è preoccupato dal programma di governo, perché «siamo nella direzione più giustizialista possibile» The post Berlusconi dice che «Salvini non ha mai parlato a nome del centrodestra appeared first on Il Post.

Silvio Berlusconi : "Ora con Salvini c'è molta distanza - non parla a nome mio. Sono pronto a guidare il centrodestra" : Al tavolo sul contratto di governo "Salvini non ha parlato a nome della coalizione, ha sempre parlato a nome suo e della Lega, in questo momento con Salvini c'è molta distanza". Lo ha detto Silvio Berlusconi, ad Aosta, parlando del contratto tra Lega e M5S."Il contratto definitivo" suscita "preoccupazione molto forte, c'è anche una delusione profonda, perché ci Sono troppi punti opposti al contratto centrodestra, in alcuni ...

La Meloni all’attacco : “Salvini non rappresenta il centrodestra” : Giorgia Meloni attacca il leader della Lega. “Ho sentito dire a Salvini: ‘noi a quel tavolo rappresentiamo in centrodestra’. Matteo

M5s-Lega - Brunetta : “Salvini non parla a nome del centrodestra. Contratto? Spero sia piu` serio della bozza - sarebbe follia” : “Salvini? Sta facendo un governo con il M5s, ha preso questa strada. Non parla a nome del centrodestra“. Ad attaccare il segretario leghista è l’ex capogruppo di Forza Italia Renato Brunetta, mentre procedono le trattative tra 5 Stelle e Lega sul contratto. “Speriamo che Salvini al tavolo porti il programma di centrodestra, ma nel nostro programma non c’è la cancellazione del debito” prevista nella bozza ...

Lega-M5s : "Più tempo" | Ok di Mattarella | Salvini : "Con M5s distanze su alcuni temi - non voglio spaccare il centrodestra" : Il leader della Lega: "Il governo parte se può fare le cose, se ci rendiamo conto che non siamo in grado non cominciamo neanche". Il Carroccio, come M5s, farà votare il contratto alla sua base