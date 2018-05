Il Bologna esonera Donadoni : Bologna, 24 mag. – (AdnKronos) – Roberto Donadoni non è più l’allenatore del Bologna. A ufficializzare l’esonero del tecnico bergamasco, il club felsineo con una nota sul suo sito web. “Il Bologna Fc 1909 comunica che Roberto Donadoni non sarà l’allenatore della Prima squadra per la prossima stagione. A Roberto e al suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e professionalità nel ...

Panchina Bologna - ufficiale : esonerato Donadoni - il comunicato : Il Bologna Fc 1909 comunica che Roberto Donadoni non sarà l’allenatore della Prima squadra per la prossima stagione. A Roberto e al suo staff va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con passione e professionalità nel corso delle tre stagioni trascorse sulla Panchina rossoblù. “Considero Donadoni un ottimo allenatore” dichiara il Presidente Joey Saputo, “che ha dato al nostro Club un importante contributo di credibilità. Abbiamo ...

Il Bologna cambia : Donadoni esonerato - arriva Filippo Inzaghi : Il Bologna ha terminato il campionato in quindicesima posizione a quota 39 punti, in coabitazione con il Cagliari di Lopez che si è dovuto giocare fino all'ultima giornata la salvezza. Dietro ai felsinei solo la Spal a quota 38 e le tre retrocesse Crotone, Hellas Verona e Benevento. La stagione del Bologna è stata disastrosa negli ultimi due mesi di stagione ha raccolto la miseria di una vittoria, tre pareggi e ben sei sconfitte.Donadoni non è ...