Ikea ritira dal mercato la bicicletta Sladda | è pericolosa

(Di giovedì 24 maggio 2018)ha annunciato oggi il ritiro daldella", giudicatadopo che si è verificato un certo numero di incidenti. Cadute non gravi, spiega il gigante del mobile svedese, causate dalla rottura della cinghia di trasmissione, ma sufficienti per decidere il richiamo dei mezzi a due ruote. Dall'agosto del 2016 sono state vendute 2.600 bici '' in 26 paesi, quasi un terzo di queste in Svezia. Segnalati 11 incidenti, due dei quali hanno provocato "lesioni lievi", ha spiegato. I proprietari di '' sono stati invitati a riportarla in negozio, con gli eventuali accessori, per il rimborso.