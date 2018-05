Ictus | creato un gel che fa ricrescere il tessuto cerebrale

Blastingnews

(Di giovedì 24 maggio 2018) Il cervello è estremamente limitato nella sua capacità di auto-guarigione dopo l'a differenza, per esempio, della pelle o del fegato. E così, quando il cervello è gravemente danneggiato - per esempio nel post-- è permanentemente danneggiato. Lascia una cavità vuota di neuroni, assoni e vasi sanguigni, il che significa che, mentre il paziente può imparare a compensare in parte la propria disabilità acquisita, non può fari neuroni che ha perso. Ora, i ricercatori dell'Università della California, Los Angeles (UCLA), hanno annunciato un nuovo sviluppo: un gel curativo per l'che può aiutare a rigenerare neuroni e vasi sanguigni danneggiati dall'. Si è già dimostrato il suo successo nei topi e il team spera che possa essere usato per trattare le persone in un futuro non troppo lontano....