I vent' anni della scuola ebraica di Milano

Dagospia diventa maggiorenne : party esclusivo per i 18 anni con vip e amici : Dagospia compie 18 anni e diventa maggiorenne. Il sito web di scoop e retroscena curato da Roberto D'Agostino, infatti, è attivo dal 23 maggio del 2000. 'Dagospia è maggiorenne, può cominciare a ...

Juventus - Buffon ha detto sì al PSG : 14 milioni in due anni. Attesa l’ufficialità : Juventus, Buffon- Gigi Buffon ha detto sì al PSG. Accordo definito e via alla nuova avventura a 40 anni. Contratto biennale da 7 milioni netti a stagione. 14 milioni complessivi e poi una clausola da testimonial per i Mondiali in Qatar nel 2022. Attesa solamente l’ufficialità dell’operazione che potrebbe arrivare nei prossimi giorni dal ritorno di […] L'articolo Juventus, Buffon ha detto sì al PSG: 14 milioni in due anni. ...

La figlia di Liam Gallagher ritrova il padre dopo vent’anni - la prima foto insieme coi fratelli : La figlia di Liam Gallagher, Molly Moorish, ha incontrato per la prima volta suo padre dopo 19 anni: lo storico frontman degli Oasis, ora hitman solista che ha sbaragliato la classifica inglese con l'album di debutto As You Were, non è stato certo un padre presente per questa ragazza che ha visto solo una volta da bambina. Ora però il rocker ha condiviso una sua foto accanto alla figlia di 21 anni, nata dalla storia con Lisa Moorish con cui ...

Doveva essere un intervento semplice alla vescica : morto a 61 anni - aperta inchiesta : L'uomo, originario del Torinese, era stato sottoposto a un intervento per un tumore alla vescica. Poi le complicazioni e altre due operazioni. Il decesso sabato alle Molinette. La Procura del capoluogo piemontese ora ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.Continua a leggere

Attentato Giovanni Falcone - 26 anni fa strage di Capaci/ Ingroia : “Il 23 maggio diventi momento di verità” : Giovanni Falcone, strage di Capaci: 26 anni fa l'Attentato che ha cambaito la storia d'Italia. Ma la sua idea di legalità alimenta lotta alla mafia. Ultime notizie sugli eventi organizzati(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 16:20:00 GMT)

ventisei anni fa la strage di Capaci : il ricordo nell'aula bunker di Palermo : ' U n paese che non ricerca la verità è un Paese che si piega su se stesso. Dobbiamo cercare di fare luce in tutti i modi possibili su tutte le stragi del nostro Paese che aspettano ancora una verità ...

Arte : inventato idrogel per rimuovere il nastro adesivo dai dipinti senza danni - : Spesso durante il processo di restauro di dipinti o durante il periodo di conservazione, questi vengono incollati con speciali nastri adesivi. Di solito vengono usati temporaneamente ma a volte li ...

ventisei anni dopo la strage di Capaci - Palermo si ferma nel ricordo di Falcone : Dal 23 maggio 1992 al 23 maggio 2018: Ventisei anni dalla strage di Capaci e la ferita di Palermo è ancora aperta. Così la città si ferma per ricordare il giudice Giovanni Falcone, la moglie...

L'evento Overwatch : Anniversario è ora disponibile : L'evento Overwatch: Anniversario è ora disponibile! Dal 22 maggio all'11 giugno i giocatori possono connettersi a Overwatch su PC, PlayStation e Xbox One per iniziare a divertirsi.Overwatch: Anniversario introdurrà nuovi contenuti, tra cui più di 50 oggetti cosmetici inediti e la nuova mappa Deathmatch, Petra! Inoltre, L'evento includerà tutti gli oggetti cosmetici stagionali, oltre alle risse passate che ruoteranno quotidianamente.A partire da ...

Martha - morta a vent'anni. La rabbia del padre : 'Il fidanzato è già fuori - non deve uscire vivo dal carcere' : Martha Barberini aveva vent'anni quando morì, nel 2011, per una overdose di eroina. A iniettarle la siringa fatale era stato il suo ex fidanzato, Igor De Petris , ritenuto colpevole dal giudice ma di ...

Falcone - la fiaccola a piazza Magione e i resti della Croma in mostra : gli eventi a Palermo per l’anniversario della strage : Sono trascorsi ventisei anni da quel 23 maggio 1992 ma gli studenti e le scuole italiane non hanno smesso di fare memoria. Oggi come in quei giorni della strage di Capaci e dei funerali di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta a riversarsi per le strade di Palermo sono i ragazzi. Sono più di mille quelli attesi il 23 maggio alle otto al porto del capoluogo siciliano. Come ogni anno si sono dati ...