I piani di Battlefield 5 per il post lancio | nessun altro esborso in vista?

optimaitalia

: I piani di #Battlefield5 per il post lancio, nessun altro esborso in vista? - OptiMagazine : I piani di #Battlefield5 per il post lancio, nessun altro esborso in vista? -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Dopo tanto chiacchierare, l'evento tanto atteso legato a5 ha avuto finalmente luogo. La presentazione del nuovo titolo bellico targato Electronic Arts ha preso infatti il via nella giornata di ieri e, come era lecito aspettarsi, tante sono le novità in programma presso gli studi di DICE per questa nuova iterazione del brand.Quello che maggiormente preoccupava gli utenti dei precedenti capitoli era ovviamente l'atteggiamento di publisher e sviluppatore nei confronti dei contenutidel gioco:5 si differenzierà in maniera sostanziale da1 in tal senso. Se infatti nel predecessore è stato necessario sborsare un bel cinquantone per avere la certezza di ricevere ogni singolo DLC contenuto nel Premium Pass, in questo nuovo capitolo i contenutisaranno offerti in formato totalmente gratuito all'utenza. Non si tratterà di Season ...