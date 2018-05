I nuovi schiavi dei minimarket | «Viviamo per lavorare»

La rivolta dei braccianti sikh - i nuovi schiavi dell’Agro Pontino : Ripiegata in quattro dentro la sua carta d’identità, tiene una vecchia busta paga. È l’ultima busta paga di Zulfqar Ahmed, bracciante agricolo nato in Pakistan il 10 giugno 1961, codice fiscale HMDZFQ61... «Lavorava tutti i giorni della settimana, compresa la domenica mattina. Ma il padrone lo pagava solo 20 ore al mese. Totale: 164 euro. Zulqfar e...

Caporalato - i nuovi schiavisti minacciano Marco Omizzolo. Ma lui non si arrende : Lui si chiama Marco Omizzolo, sociologo, giornalista, responsabile scientifico della associazione In Migrazione. Da anni studia, scrive e denuncia le infiltrazioni della camorra nell’agro-pontino, ricostruisce la catena del malaffare e della corruzione, ricostruisce e documenta la tragedia del Caporalato e le nuove forme della schiavitù che segnano le esistenze di migliaia di esseri umani, a prescindere dal colore della pelle e da luogo di ...

Lavoro - “dai centri commerciali alle compagnie low cost ecco i nuovi schiavi. Sfruttati e senza diritti” : Ci sono i lavoratori Amazon che spostano pacchi a ritmi “infernali, pericolosi per la salute”. E raccontano dei “controllori” che monitorano ora per ora la loro produttività rimproverando pubblicamente i meno performanti. Ci sono i piloti Ryanair senza ferie né malattia, costretti a volare dopo pochissime ore di riposo per rispettare i turni, e l’operaio Fca che si è urinato addosso perché i capi gli avevano ...