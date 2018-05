I leader alla corte di Putin | ma meglio non gli facciano i conti in tasca

Pregiudizi da evitare/ Due leader da mettere alla prova : Sta dunque per nascere il governo politico voluto, voti e sondaggi alla mano, dalla maggioranza degli elettori italiani ma criticato e visto con preoccupazione dalla maggior parte dei commentatori e ...

Polemica per la villa di lusso del leader di Podemos, Rajoy: "La Spagna è uscita dalla crisi" Duecentocinquanta metri quadri con piscina e giardino a 660mila euro, da pagare in rate trentennali da 1.600 euro al mese: svolta borghese per Pablo Iglesias e compagna, in attesa di due gemelli

I due leader/ Il finto ottimista e il vero pessimista alla stretta finale : Il sorriso è sparito. Sulle labbra di entrambi. E il mezzo, in questo caso i due volti di Di Maio e Salvini, è il messaggio. Per dirla alla McLuhan. E qui va per forza citato lo sfottò di Flaiano ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 maggio : Il Quirinale concede altro tempo ai due leader per provare a chiudere il “contratto” e intanto scavalla le elezioni a luglio : Nuovo Stallo Il Colle allunga la trattativa e scongiura le urne a luglio Lega e 5 Stelle chiedono “più giorni”: scontro su nome del premier e programma. Mattarella li accontenta: niente voto estivo di Fabrizio d’Esposito Il ballo dei debuttanti di Marco Travaglio Scrivere del governo Salvimaio che pare stia per nascere è come camminare sulle uova. Perché né Di Maio né Salvini hanno alcuna esperienza di governo, dunque siamo al ballo dei ...

Belgio - leader del partito islamico non stringe la mano alla giornalista e non la guarda in faccia : è polemica : Si è aperto un grosso dibattito sull'opportunità di concedere ad una forza politica così intrisa di estremismo e religione la possibilità di partecipare alla vita politica.

Belgio - leader del partito islamico non stringe la mano alla giornalista : Il leader del partito islamista belga torna a far discutere di sé. Durante la trasmissione televisiva RTL-TVI C'est pas tous les jours dimanche' , Redouane Ahrouch, leader del partito islamista belga, ...

Giro d’Italia 2018 - le maglie della 101a edizione : dalla rosa alla bianca per tutti i leader delle classifiche : Quattro maglie per quattro classifiche diverse. Venerdì prossimo inizierà il Giro d’Italia 2018, edizione numero 101 della corsa rosa: andiamo a scoprire i simboli che indicano i leader delle varie classifiche, alcuni entrati nelle leggenda e altri che si stanno ritagliando spazio nel cuore dei tifosi proprio negli ultimi anni. MAGLIA rosa – La più importante, la più conosciuta. Sulle spalle del leader della classifica generale, il ...

Vertice Coree - Kim Jong-un sarà 1° leader del Nord a raggiungere il Sud dalla fine della guerra. ‘Prepara summit con Trump’ : A meno di 24 ore dall’attesissimo Vertice intercoreano, sulla stampa internazionale emergono i primi dettagli. E’ il capo dello staff dell’ufficio presidenziale sudcoreano, Im Jong Seok, a fornire alcune informazioni chiave sui preparativi in corso. Come preventivato, alle 9.30 ora locale (le 2.30 in Italia) Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione tra le due Coree all’interno della zona demilitarizzata, ...

Stash in ospedale/ Ultime notizie : il leader dei Kolors allarma tutti con una foto : "Ecco cosa mi è accaduto" : Stash, leader dei The Kolors, pubblica una foto in ospedale e allarma i fan. "A volte per via della mia pressione un po’ più bassa rispetto alla media"(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:55:00 GMT)

Mattarella pretende novità. Pronto a dare un pre-incarico per mettere i leader alla prova : Sergio Mattarella concederà altro tempo, ma non troppo e soltanto se i protagonisti della politica sapranno meritarlo. In particolare Luigi Di Maio e Matteo Salvini, nella loro qualità di vincitori, dovranno presentarsi domani al Quirinale con degli elementi tali da far ben sperare il Capo dello Stato. Ad esempio, garantendo che una trattativa tra ...

Brasile - Lula non si consegna alla polizia/ La vittoria del leader brasiliano : “Io resto qui” : Brasile, Lula non si consegna alla polizia: lo farà solo dopo la messa in ricordo della moglie. L’ex presidente verdeoro è ancora asserragliato nella sede dei sindacati dei lavoratori(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 14:27:00 GMT)

Brasile - Lula non si consegnerà alla polizia. Sostegno dai leader della sinistra latino-americana - da Castro a Maduro : L’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva non si consegnerà alla polizia federale. Lo ha annunciato Ricardo Kotscho, ex addetto stampa di Lula, in un’intervista al quotidiano Folha de Sao Paulo. Il giudice di prima istanza Sergio Moro aveva ordinato all’ex presidente del Brasile di costituirsi entro le 22 di oggi (ora italiana). Il leader del Partito dei lavoratori, condannato a 12 anni per corruzione passiva e ...

NBA - allarme LaMarcus Aldridge : gli Spurs perdono il loro leader? : Se non bastasse una stagione in cui lo status di salute di Kawhi Leonard è rimasto avvolto dal mistero, neppure la dinamica dell'incidente che nel secondo quarto ha tolto dalla gara LaMarcus Aldridge ,...