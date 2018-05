I candidati al Miur | vota il sondaggio

scuolainforma

(Di giovedì 24 maggio 2018) Ialla poltrona del, stando a quanto riportano i principali portali scolastici, sono in totale cinque. Esce dai papabili Vincenzo Spadafora in quanto destinato a un altro Ministero. M5S e Lega si stanno confrontando in queste ore per decidere il nome che dovrà essere inserito nella lista da consegnare nelle mani del premier … L'articolo Ialilproviene da Scuolainforma.