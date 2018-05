huffingtonpost

: #Buffon, dopo l’addio alla #Juventus le riflessioni sul futuro: #PSG favorito sulle altre big d’Europa, la situazio… - DiMarzio : #Buffon, dopo l’addio alla #Juventus le riflessioni sul futuro: #PSG favorito sulle altre big d’Europa, la situazio… - PillaPaladini : RT @HuffPostItalia: I big d’Europa attendisti sull’Italia, speranze su Conte. L’allarme della Bce - GQuestioni : RT @HuffPostItalia: I big d’Europa attendisti sull’Italia, speranze su Conte. L’allarme della Bce -

(Di giovedì 24 maggio 2018) Bruxelles e le principali cancellerie europee sperano nel premier incaricato Giuseppe, facendo riferimento alle sue dichiarazioni di ieri sull'Italia che resterà in Ue. Dopo la preoccupazione delle ultime settimane, ora a prevalere è un atteggiamento attendista, ben rappresentato dalle parole del presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, che oggi arrivando alla riunione dei ministri delle Finanze dell'eurozona ha dichiarato: "L'Italia è una democrazia, dobbiamo lavorare con tutti i Paesi e lavoreremo anche con il governo italiano". E ancora: "Non ho alcuna preoccupazione per il processo democratico in Italia, ci sono molti cambiamenti nei governi di molti Paesi e ancora una volta continueremo a lavorare insieme per rafforzare l'eurozona".I ministri dell'Eurogruppo si attaccano alle dichiarazioni del premier incaricato sulla collocazione europea dell'Italia. ...