Hugh Grant e gli altri | i matrimoni degli over 50

Anche Hugh Grant dice sì : “Sono troppo vecchio e brutto per essere il giovane protagonista di una commedia romantica adesso, grazie a Dio”, aveva detto Hugh Grant non molto tempo fa (per la mitomania che prende tutti noi frequentatori di social network, sono piuttosto certa di avergli messo un cuore da qualche parte, per dir

