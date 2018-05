Huawei potrebbe essere al lavoro su uno smartphone pieghevole da 8 pollici

La tecnologia rivoluzionaria di Huawei potrebbe debuttare a giugno su uno smartphone Honor : Di recente si è parlato di come Huawei sia al lavoro su una tecnologia rivoluzionaria , che potrebbe avere un impatto sull'intera industria degli smartphone ; ebbene adesso, per il tramite del suo CEO Richard Yu, Huawei ha anche comunicato che la suddetta tecnologia debutterà a giugno a bordo di uno smartphone Honor . L'articolo La tecnologia rivoluzionaria di Huawei potrebbe debuttare a giugno su uno smartphone Honor proviene da TuttoAndroid.

Huawei potrebbe lanciare un proprio OS per sostituire Android : Huawei avrebbe già da tempo iniziato a sviluppare un proprio sistema operativo da usare al posto di Android in caso di problemi con le autorità USA L'articolo Huawei potrebbe lanciare un proprio OS per sostituire Android proviene da Tutto Android .

Huawei HiSilicon Kirin 980 potrebbe entrare in produzione questo trimestre ed essere il primo a 7nm : Huawei potrebbe avviare la produzione del nuovo HiSilicon Kirin 980 già durante questo trimestre, per essere la prima a presentare un chip per smartphone realizzato con processo produttivo a 7 nm. L'articolo Huawei HiSilicon Kirin 980 potrebbe entrare in produzione questo trimestre ed essere il primo a 7nm proviene da TuttoAndroid.