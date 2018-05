Huawei e Honor fanno guerra alle ROM | stop codici di sblocco bootloader dal 24 maggio

Smartphone Android in offerta oggi 24 maggio : Honor 10 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 24 maggio sono: Honor 10, Huawei P20 Lite, Motorola Moto G6 Plus, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 24 maggio: Honor 10, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e altri proviene da TuttoAndroid.

La tecnologia rivoluzionaria di Huawei potrebbe debuttare a giugno su uno smartphone Honor : Di recente si è parlato di come Huawei sia al lavoro su una tecnologia rivoluzionaria, che potrebbe avere un impatto sull'intera industria degli smartphone; ebbene adesso, per il tramite del suo CEO Richard Yu, Huawei ha anche comunicato che la suddetta tecnologia debutterà a giugno a bordo di uno smartphone Honor. L'articolo La tecnologia rivoluzionaria di Huawei potrebbe debuttare a giugno su uno smartphone Honor proviene da TuttoAndroid.

Un assaggio di Honor 10 per smartphone Huawei e gli altri Honor : download temi e requisiti : Uno degli smartphone del momento è senza ombra di dubbio il cosiddetto Honor 10. Giunto sul mercato italiano con un prezzo di listino abbastanza aggressivo per la variante più economica, il device ha fatto registrare subito qualche promozione (come avrete notato dal nostro approfondimento pubblicato su OptiMagazine nel corso del fine settimana), ma allo stesso tempo anche l'immediato sold out delle prime unità arrivate nel nostro Paese. Insomma, ...

Parte la beta Oreo su Honor 8 Lite alias Huawei P8 Lite 2017 - tutti i chiarimenti : Una gran bella notizia quella della beta di Oreo su Honor 8 Lite per i proprietari di questo smartphone e non certo per quelli di Honor 8. Allo stesso tempo una conferma ulteriore per chi ha a disposizione un Huawei P8 Lite 2017. I tre smartphone qui menzionati hanno destini intrecciati ma pure diversi, giusto fare chiarezza vista pure l'abitudine del produttore Huawei e del relativo sotto brand Honor di commercializzare gli stessi telefoni con ...

Come si fa lo screenshot Huawei Honor 10 : Il modo più veloce e semplice per scattare screenshot su Honor 10 e creare una foto del contenuto dello schermo del cellulare Android. Come si crea uno screenshot su Honor 10 per salvare le schermate sullo smartphone Android. La guida rapida, migliore e veloce per fare e usare screenshot Honor 10.

Manuale Huawei Honor 10 Libretto istruzioni Pdf : Huawei Honor 10 è l'ultimo telefono Android di fascia alta con una dotazione completa e di ultima generazione. Con il cellulare Android Honor 10 potrete inviare e ricevere messaggi di posta elettronica oltre che fare fotografie e video di buona qualità.

Huawei P20 vs Honor 10 : sono veramente uguali? Ecco il nostro video confronto : Honor 10 si è subito distinto per l'ottimo rapporto qualità prezzo, tanto da mettere in difficoltà anche il fratello maggiore Huawei P20, ma sono davvero così simili? E quale scegliere comprando online? L'articolo Huawei P20 vs Honor 10: sono veramente uguali? Ecco il nostro video confronto proviene da TuttoAndroid.

Problemi con i servizi Google su smartphone Huawei-Honor? Ecco come risolvere : Sul vostro Huawei non riuscite ad accedere al vostro account Google o non vengono caricate le mappe nelle applicazioni di terze parti? Ecco come risolvere. L'articolo Problemi con i servizi Google su smartphone Huawei-Honor? Ecco come risolvere proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 16 maggio : Honor 9 - Moto Z2 Play - Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro e altri : Non si fermano neanche oggi le offerte online che riguardano il panorama Android. Sono cinque gli Smartphone Android, il cui street price è continuato a calare in queste ultime settimane […] L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 16 maggio: Honor 9, Moto Z2 Play, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro e altri proviene da TuttoAndroid.

In Italia arriva Honor 10 - il nuovo smartphone della Huawei : ROMA – L’azienda Huawei lancia in Italia Honor 10. Rispetto ai precedenti modelli, Honor 8 e 9, il nuovo arrivato presenta un design sempre più vicino a quello degli smartphone Huawei, il particolar modo a quello del P20. Ecco alcune carattetteristiche: il telefono ha una doppia fotocamera da 24+16MP con A.I. e apertura F1.8. Inoltre, riconosce più […] L'articolo In Italia arriva Honor 10, il nuovo smartphone della Huawei proviene da ...

Bollenti Huawei P20 Lite e Honor 9 Lite il 13 maggio : prezzo super per poche unità : Un fine settimana rovente per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone Android di fascia media, in riferimento ad esempio ai vari Huawei P20 Lite ed Honor 9 Lite, tra i più apprezzati nell'ultimo periodo dal pubblico italiano in questo segmento. Il prezzo in entrambi i casi e davvero interessante, come si potrà osservare dall'approfondimento che intendo condividere con voi oggi 13 maggio. Vediamo dunque pou da vicino come stanno le ...

Doccia fredda per Huawei ed Honor con EMUI 8.0 : arriva una nota ufficiale : Non arrivano buone notizie per gli utenti che sono in possesso di smartphone Huawei o Honor, in particolare per chi si ritrova con un device compatibile con l'aggiornamento Android Oreo e soprattutto l'interfaccia EMUI 8.0. Secondo quanto annunciato proprio in queste ore dal team EMUI all'interno della sua pagina Facebook ufficiale, infatti, ci saranno delle limitazioni dal punto di vista dello sviluppo software per chi ha deciso di puntare su ...

Icona Google Assistant sparita : mistero scorciatoia per Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : Da alcuni giorni a questa parte stiamo tornando a parlare di Google Assistant, l'assistente vocale di Google che in seguito all'evento organizzato dal colosso di Mountain View si appresta a toccare con mano moltissime novità. In attesa di ulteriori segnali dal brand americano, bisogna prendere atto di un evento piuttosto strano in queste ore, considerando il fatto che la scorciatoia per accedere ai suoi servizi era stata segnalata da diversi ...

Verso Messaggi Android 3.2 : tre novità per Samsung - Huawei - ASUS ed Honor : Ci sono alcune novità estremamente interessanti che oggi 8 maggio dobbiamo assolutamente prendere in considerazione per quanto riguarda Messaggi Android. AttraVerso le anticipazioni trapelate con il teardown dell'APK, infatti, è possibile risalire ad alcune caratteristiche riguardanti l'aggiornamento dell'app alla versione 3.2, a testimonianza del fatto che Google sta facendo tutto il possibile per continuare a rendere attraente il servizio ...