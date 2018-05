Ho una paura tremenda | dopo Amici 2018 Emma Marrone lo confessa a tutti

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome - una cronometro formidabile. Spauracchio per il podio - sulle Alpi può spaventare tutti (anche Yates?) : Chris Froome è più vivo che mai in questo Giro d’Italia, come un vero leone non ha mai mollato la presa nemmeno quando sembrava sull’orlo del baratro, ha trionfato sullo Zoncolan con un’azione memorabile e oggi ha disputato un’eccezionale cronometro che gli ha permesso di scalare la classifica con grande autorità. Il britannico occupa ora la quarta posizione ed è in piena lotta per salire sul podio, probabilmente un ...

Perin : 'Probabile vada via dal Genoa. Juve? Nessuna paura di fare il secondo' : Mattia Perin , portiere del Genoa obiettivo della Juve per il post Buffon , ha parlato a Premium Sport del suo futuro: 'E' probabile che io vada via, anche se ancora non si sa dove. Non ho paura di giocarmi le mie carte in un top club.' SULLA JUVE - 'fare il secondo alla Juve? In ogni grande ...

Infrastrutture - Ilva e Piaggio : il mondo economico teme le scelte del M5S. Toti : «Nessuna paura - mi fido della Lega» : Il mondo economico teme che lo stop a Gronda e Terzo Valico fermi lo sviluppo del porto di Genova. Manganaro (Fiom): «Andremo in massa a casa di Grillo»

Emma Marrone : "Ho una tremenda paura di ammalarmi" : Essere qui Tour 2018 di Emma Marrone è iniziato e le sue prime date sono già un successo.Intervistata da Il Giorno, la cantante salentina ha confessato di avere "una tremenda paura di ammalarmi". "Per strada tutti vogliono baciarmi - ha spiegato al quotidiano -. Spesso mi scanso, non è perché provo fastidio, ma perché ho paura dei bacilli. Con un padre che lavorava al pronto soccorso, la paura delle malattie me la porto addosso fin da bambina. A ...

PAURA A CERVINO " una signora anziana pedinata e scippata della sua borsa - un'auto con tre persone dentro commette il furto e fugge in via ... : 20:59:08 CERVINO. PAURA nella giornata di ieri in via degli Eroi: una signora anziana è stata infatti derubata della sua borsa mentre passeggiava. Un atto vigliacco nei confronti di una signora ...

Vulcano Kilauea : divisi tra ammirazione e paura in una drammatica situazione che non mostra segni di conclusione : Il Vulcano Kilauea ha dato origine ad un’eruzione esplosiva che ha creato un pennacchio di cenere alto oltre 9 km dal cratere Halemaumau, sulla Grande Isola delle Hawaii. L’esplosione sulla cima del Vulcano è arrivata dopo due settimane di attività vulcanica che ha emesso flussi di lava nelle aree residenziali del distretto di Puna, nell’angolo sudorientale dell’isola. Gli esperti dichiarano che l’eruzione esplosiva è stata la più potente degli ...

Vulcano Kilauea : si aprono nuove fratture nel terreno - paura per una serie di eruzioni esplosive e per un “mega tsunami” [GALLERY] : 1/17 Credit: USGS ...

Maltempo - incidenti da brivido : si ribalta un'ambulanza - paura per una donna incinta : PERUGIA - Il Maltempo e gli incidenti: binomio purtroppo sempre attuale. Nel pomeriggio di martedì un paio di scontri sono stati davvero da brivido, lungo le strade dell'hinterland cittadino. ...

"Loro" è una grande lezione sulla nostra paura della vita e della morte : "La verità è frutto del tono e della convinzione con cui la affermiamo". In pratica la verità diventa secondaria... conta come ci arriva. Ecco, questa frase detta dal Berlusconi/Servillo nello stupendo film di Sorrentino "Loro", è il punto fermo su cui gira intorno quello che oggi ci viene venduto. Venduto in ogni campo e, in primis, anche in politica.Questa la grande lezione, compresa la riflessione che, a seguire, ...

Paura nel Napoletano - uomo accoltella alla testa il fratello dopo una lite : POZZUOLI - Si è sfiorata la tragedia questa mattina in via Alvaro nel quartiere di Monterusciello. Un uomo, in queste momento in stato di fermo presso la compagnia dei carabinieri di Pozzuoli diretta ...

Paura a Parigi - accoltella i passanti urlando ?Allah Akbar? - poi ucciso : morta una donna - 4 feriti. L'Isis rivendica : Tornano il terrore e la morte ai tavoli dei bistrot di Parigi, come la sera più terribile, quella del 13 novembre 2015. Stavolta è un uomo solo, che ha gridato «Allah...

Gigi Marzullo si racconta : "Farei sottovoce per altri tremila anni. Ho una paura pazzesca della morte" : "Farei sottovoce su Rai 1 ancora per tremila anni. Tutte le sere. Continuerei a ripetere le stesse frasi che mi hanno reso famoso per tremila anni". Lo confessa, in una lunga intervista al Corriere della Sera, Gigi Marzullo, la cui trasmissione sottovoce va in onda dal 1994.Marzullo racconta la sua paura più grande, quella di morire.Cosa le interessa di più? "Sfuggire alla morte. Ho una paura pazzesca della morte. Non prendo ...

Udinese - Tudor : “nessuna paura dell’Inter” : “Rispetto per l’Inter ma nessuna paura”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese Igor Tudor presentando la gara di domani con i nerazzurri. “Basiamoci su di noi”, aggiunge Tudor. “L’Inter è una squadra con un grande allenatore e tanti campioni, gran rispetto ma senza paura – prosegue -. Quando viene una squadra così è bello; bisogna tirare fuori la personalità e tutto quanto necessario per fare ...

Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina / "Ho paura di perdere una cosa bella" (Ballando con le stelle 2018) : Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina hanno dichiarato in diretta a Ballando con le stelle 2018 il loro reciproco amore, scoppiato tra un passo e l'altro. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:50:00 GMT)