Harvey Weinstein si consegnerà alle autorità

Gwyneth Paltrow e come Brad Pitt la difese da Harvey Weinstein : Bello, bravo e pure coraggioso. E’ il ritratto di Brad Pitt che emerge dal racconto di Gwyneth Paltrow, che intervistata per The Howard Stern Show, come riporta DailyMail, ha svelato nuovi dettagli della notte in cui l’allora fidanzato affrontò Harvey Weinstein per le molestie di cui si era macchiato nei confronti dell’attrice. La coppia si trovava alla première di Hamlet a Broadway nel 1995 e quando Pitt vide il produttore ...

Gwyneth Paltrow : «Quando Brad Pitt mi difese da Harvey Weinstein» : Che anche Gwyneth Paltrow avesse subìto molestie da Harvey Weinstein lo sapevamo già. L’attrice, nei giorni più caldi dello scandalo, aveva fatto sentire la sua voce, raccontato di quando l’ex potentissimo produttore americano le aveva provato a metterle le mani addosso, chiedendole un massaggio. Era il 1995, lei aveva 22 anni e la sua carriera doveva ancora decollare. «Ero una ragazzina, avevo firmato un contratto con lui, ero ...

Il discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le molestie nel cinema : «Sapete chi siete. Ma soprattutto noi sappiamo chi siete. E non vi permetteremo più di farla franca» The post Il discorso di Asia Argento a Cannes su Harvey Weinstein e le molestie nel cinema appeared first on Il Post.

Harvey Weinstein/ Un vero e proprio caso attorno al produttore - ne parlerà Monica Bellucci? : Harvey Weinstein, un vero e proprio caso è scoppiato attorno al famosissimo produttore. Ne parlerà nel salotto di Canale 5 da Silvia Toffanin la bella attrice Monica Bellucci? (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 04:41:00 GMT)

Harvey Weinstein - parla la moglie : ‘Non sapevo nulla’ : In un’intervista a Vogue Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein, rompe il silenzio sullo scandalo che ha travolto il marito: “Ho momenti di rabbia. Ho momenti di confusione. Ho momenti di incredulità” spiega la donna e dice di non aver mai saputo nulla delle molestie di cui l’uomo è stato accusato (anche dall’italianissima Asia Argento). Chapman ammette di essere andata da uno psicologo dopo la bufera che ...

Georgina scioccata per le molestie del suo Harvey Weinstein. "Non sospettavo nulla. Come sarà la vita dei nostri figli?" : Non sapeva nulla: "sono stata chiaramente naif". Georgina Chapman, la moglie di Harvey Weinstein, rompe il silenzio e torna in pubblico, con un'intervista a Vogue, dopo cinque mesi di assenza. "Ero umiliata e pensavo che non fosse rispettoso uscire. Ho pensato: chi sono io per farmi vedere in giro mentre accade tutto questo?".Chapman, stilista per il marchio Marchesa di cui è anche la co-fondatrice, ora sta provando a voltare pagina. Ma ...

Due importanti case di produzione di Hollywood hanno comprato i diritti per fare un film sull’inchiesta del New York Times su Harvey Weinstein : Due importanti case di produzione di Hollywood – Plan B e Annapurna Pictures – hanno comprato i diritti necessari per fare un film sull’inchiesta del New York Times che ha raccontato per la prima volta le accuse di abusi sessuali contro Harvey Weinstein, The post Due importanti case di produzione di Hollywood hanno comprato i diritti per fare un film sull’inchiesta del New York Times su Harvey Weinstein appeared first on Il Post.

Brad Pitt produrrà un film sullo scandalo di Harvey Weinstein : Lo scandalo Weinsten diventa un film. Plan B, la casa di produzione di Brad Pitt, ha acquistato i diritti della vicenda raccontata dal New York Times. Nella pellicola non verrà dato spazio alla caduta del magnate, ma si incentrerà sull'inchiesta delle giornaliste Jodi Kantor e Megan Twohey, che partendo da un memo del 2015 hanno ricostruito il sistema di molestie e minacce con cui il produttore riusciva a ottenere il silenzio delle ...