Guida in sei punti alla GDPR : cosa cambia sulla privacy per cittadini e imprese : Arriva una data importante, se non storica, per la privacy: venerdì 25 maggio entra in vigore la normativa europea sulla protezione dati, in sigla GDPR (General Data Protection Regulation). Riguarda tutta la filiera che accompagna i dati personali di ciascuno di noi, coinvolgendo quindi aziende, pubblica amministrazione, professionisti e via dicendo. Non solo quindi i social. Il GDPR si basa, infatti, sul principio di ...