Guida autonoma | NYT | “Accordo Apple-Volkswagen” E il futuro passa da Torino

Apple-Volkswagen - accordo fatto per l'auto a Guida autonoma" : Mode a parte, va detto che in cinque anni, le Marche del Gruppo Volkswagen lanceranno in tutto il mondo un totale di 32 modelli basati sulla nuova piattaforma. Diess ha sottolineato le dimensioni del ...

Apple e Volkswagen insieme per la Guida autonoma : La realizzazione di un sistema di guida autonoma che consenta alle automobili di muoversi senza il controllo di un essere umano ha fatto enormi progressi negli ultimi anni, tanto da portare i primi mezzi dotati di questa tecnologia su strada per raccogliere dati preziosi in vista della futura commercializzazione di questi mezzi di trasporto del futuro. Tante le aziende coinvolte in questo settore, da Google con la divisione Waymo interamente ...

Apple - Accordo in vista con Volkswagen per la Guida autonoma : La Apple potrebbe collaborare con la Volkswagen per la guida autonoma. A diffondere la notizia, non ancora confermata ufficialmente, è il New York TImes: secondo il quotidiano statunitense la Casa di Cupertino avrebbe raggiunto un Accordo con il Gruppo tedesco nel 2017 per modificare il veicolo commerciale Transport T6 e creare una flotta di shuttle a guida autonoma, da utilizzare in progetto pilota dedicato ai propri dipendenti. I primi veicoli ...

Apple-Volkswagen : alleanza di colossi per l'auto a Guida autonoma : MILANO - Recentemente non è stato un periodo fortunato per le sperimentazioni delle nuove forme di mobilità a forte contenuto tecnologico, per gli incidenti che hanno caratterizzato diversi programmi ...

Apple-Volkswagen : alleanza di colossi per l'auto a Guida autonoma : Cupertino è in ritardo sul programma, che era partito mirando allo sviluppo di un veicolo elettrico

Guida autonoma - figuraccia Mobileye : prototipo passa con semaforo rosso - : La Guida autonoma sta muovendo passi da gigante, e un giorno la scienza ci permetterà di abbandonare volante e pedaliera, e incrementare la qualità dei nostri spostamenti. I dubbi riguardano l'...

La scommessa di Intel : dal 2021 8 milioni di auto a Guida autonoma in Europa : A diramare la notizia Reuters e Times of Israel, due punti di riferimento autorevoli nel mondo dell'informazione che hanno anticipato una vera e propria rivoluzione che invaderà a breve le strade ...

BMW - la prima Casa che può avviare test di Guida autonoma in Cina : Il gruppo BMW ha ottenuto i permessi necessari per avviare i test dei veicoli a guida autonoma in Cina. La "Shanghai Intelligent Connected Autonomous Driving test License" rilasciata dagli enti preposti consentirà di collaudare i prototipi e la Casa tedesca è il primo costruttore internazionale a ottenere questa certificazione. Livello 3 e 4. L'obiettivo è quello di sviluppare i sistemi di guida autonoma di Livello 3 e 4 che presto ...

Guida autonoma - Didi Chuxing - via libera ai test in California : La Didi Chuxing ha appena ottenuto i permessi per collaudare i propri prototipi a Guida autonoma sulle strade della California. Il colosso cinese del ride-hailing, tramite la sua filiale americana Didi Research, è stato appena inserito dal California Department of Motor Vehicles nella lista delle aziende abilitate al collaudo su strada aperta al pubblico delle tecnologie driverless. A bordo della vettura dovrà necessariamente essere presente ...

Guida autonoma - Al via i test su strada del Vislab di Parma - VIDEO : Se oggi la Guida autonoma appare, se non a portata di mano, almeno più vicina, il merito è (anche) di un manipolo di visionari delluniversità di Parma Guidati da Alberto Broggi, che esattamente ventanni fa, l1 giugno 1998, si mise in testa lidea meravigliosa della macchina che Guida da sé. Dopo due decadi di ricerche e sviluppo, alcuni veicoli variamente attrezzati, nel tempo, con telecamere e soluzioni informatiche a basso costo e parecchie ...

Tecnologia - Guida autonoma : Tela Model S si schianta contro mezzo dei vigili del fuoco : Incidente nello Utah per una Tesla Model S: l’auto, probabilmente con funzione di guida semi-autonoma inserita, si è schiantata contro un mezzo dei vigili del fuoco fermo a un semaforo. La vettura viaggiava a circa 60 km/h, e sembra non abbia frenato prima dell’impatto. La polizia ha reso noto che sull’incidente è in corso un’inchiesta. L’uomo alla guida non aveva assunto alcol o droghe: ha riportato la frattura di ...

