Grande successo all' Olgiata per la Calciattori Golf Cup 2018

V-Strom Academy – Grande successo per l’iniziativa organizzata da Suzuki : Grande successo per la V-Strom Academy: tutti i dettagli e come partecipare Domenica 12 maggio presso il crossodromo Tre Ponti di Ravenna si è aperta la stagione della V-Strom Academy, la scuola di guida off-road voluta da Suzuki per avvicinare al fuoristrada gli amanti delle Enduro Tourer bicilindriche. Il corso ha raccolto commenti entusiastici da parte di tutti i partecipanti e già fervono i preparativi per i prossimi appuntamenti, in ...

Grande Fratello - Simone Coccia in lacrime : 'È successo qualcosa a casa' : Nel primo pomeriggio Simone Coccia è apparso in lacrime ed è stato consolato dal suo amico Alberto Mezzetti. Il fidanzato della deputata Pezzopane si era appartato vicino alla piscina della casa del ...

“È successo qualcosa…”. Grande Fratello - Simone Coccia in lacrime dopo essere uscito dal confessionale. Potrebbe avere “problemi a casa” : Non è un momento per niente facile per Simone Coccia dentro la Casa del Grande Fratello. E ora più che mai è in difficoltà dopo una notizia che gli è stata data. Nel primo pomeriggio Simone Coccia è apparso in lacrime ed è stato consolato dal suo amico Alberto Mezzetti. Il fidanzato della deputata Pezzopane si era appartato vicino alla piscina della casa del Grande Fratello per fumare una sigaretta e piangere in tranquillità. “Bel ...

Il Capitano Maria - Fiction Rai 1/ Anticipazioni 21 maggio 2018 : Grande successo per Vanessa Incontrada : Il Capitano Maria Anticipazioni del 21 maggio 2018, in prima Tv su Rai 1. Luce decide di non tradire Filippo, mentre la madre scopre un collegamento fra Annagreca e Guido.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 17:12:00 GMT)

Sport : Grande successo per il primo 'Galà di calcio femminile' in Campania VIDEO : ... Antonio Sarnelli e Salvatore Erricchiello, il presidente regionale del Coni Sergio Roncelli, il sindaco di Villaricca Rosaria Punzo, il vicesindaco Francesco Mastrantuono, l'assessore allo Sport ...

Tre giorni in piazza - Grande successo nella città murata : Una serata con migliaia di persone in piazza d'Armi - area spettacoli della Tre giorni in piazza - che hanno cantato ed applaudito l'intera band, che ha portato in palcoscenico dodici elementi, tra ...

Grande successo per la Mille Miglia : soddisfazione all'Aci Lucca e ad Altopascio [Foto] : ... scuole, associazioni, volontari, delegati dell'Aci, tutti hanno dato il massimo per dare il giusto benvenuto alla corsa più bella del mondo. Dobbiamo, inoltre, ringraziare la città che ha saputo ...

Anticorpo per tre malattie rare / Grande successo dei test in Italia - la sperimentazione al Bambino Gesù : Anticorpo per tre malattie rare, Grande successo dei test in Italia, sperimentazione partita al Bambino Gesù di Roma. Si tratta di tre patologie autoinfiammatorie.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:13:00 GMT)

PATRIZIA BONETTI/ "Tra me e Luigi Favoloso non è successo niente al Grande Fratello”. E tifa per Nina Moric.. : PATRIZIA BONETTI e Lugi Favoloso, amicizia o vero flirt al Grande Fratello 15? La modella italo-cubana spera nel chiarimento tra il gieffino e Nina Moric.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:17:00 GMT)

Grande successo per Lucca Classica Music Festival - già si annunciano le prime novità della prossima edizione : ... il prossimo anno "Il cortile dei gentili" sarà a Lucca Classica con il suo stimolante spazio di dialogo dove credenti e non credenti affrontano temi di attualità fondendo filosofia, arte, scienza, ...

Grande Fratello - Luigi Favoloso rivela cosa è successo con Mariana Falace : il bacio della discordia : Forse perché sente l' eliminazione sempre più vicina, nelle ultime quarantotto ore Luigi Favoloso sta creando un putiferio confermando e smentendo il suo presunto bacio con Mariana Falace avvenuto tra ...

Angelo Sanzio - il Ken italiano/ Cosa è successo con Baye Dame Dia nel bagno? (Grande Fratello 2018) : Angelo Sanzio, il Ken italiano: Cosa è successo con Baye Dame Dia nel bagno? Le rivelazioni su un presunto flirt all'interno del Lido Carmelita con l'ex concorrente. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 07:18:00 GMT)

Tajani : “Grande successo Juve - prenderei Milinkovic e Perin” : “Quello della Juventus è stato un grande successo che segue la vittoria della Coppa Italia. E’ stato un anno positivo, c’è il rimpianto della Champions ma vediamo il prossimo anno, oggi ci godiamo lo scudetto”. Sono le parole del Presidente del Parlamento europeo e tifoso della Juventus Antonio Tajani, a “La politica nel pallone” su Gr Parlamento. “Il settimo scudetto di seguito è un messaggio che ...

Grande successo per la prima estemporanea "…solo la carità salverà il mondo" della Pro Loco di Avezzano : si è riunita e ha designato i vincitori della prima estemporanea di pittura "…solo la carità salverà il mondo" e sono: primo premio Mario Zarini, secondo premio Antonella D'Angelo, terzo premio ...