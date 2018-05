Grande Fratello | lo sfogo di Mariana Falace contro Veronica Satti | ' Siamo entrambe

Maurizio Costanzo torna ad attaccare il Grande Fratello : “Ken Umano? Si poteva evitare” : Grande Fratello: Maurizio Costanzo critica l’entrata di Rodrigo Alves, il Ken Umano Maurizio Costanzo è tornato ad attaccare il Grande Fratello di Barbara d’Urso. Dopo aver definito l’edizione 2018 “una finestra sulla discarica”, il giornalista ha avuto qualcosa da ridire sull’ingresso di Rodrigo Alves, conosciuto ai più come il Ken Umano. Il brasiliano, già ospite […] L'articolo Maurizio Costanzo torna ...

Adriana Volpe - il no al Grande Fratello Vip : rimarrà in Rai con Pechino Express e un nuovo programma estivo : Il prossimo autunno torna in onda una nuova edizione di Pechino Express condotto da Costantino Della Gherardesca e fra i concorrenti ci sarà anche Adriana Volpe . Dopo il triste epilogo a I Fatti ...

Droga al Grande Fratello - la D'Urso annuncia nuove indagini. Poi lancia una frecciatina : Barbara D'Urso torna sulla segnalzione di Striscia la Notizia secondo la quale all'interno della Casa del Grande Fratello sarebbe stata introdotta la cocaina. Già durante la prima...

Droga al Grande Fratello - la d’Urso è arrabbiata : torna a parlare Patrizia VIDEO : Grande Fratello, Drga nella Casa? Nuove dichiarazioni di Patrizia a Pomeriggio 5, Barbara d’Urso chiede un nuovo controllo Si complica la vicenda Droga al Grande Fratello. La prima spiegazione di Patrizia Bonetti, avvenuta durante la diretta di martedì scorso, non è bastata a Striscia la notizia. “Ha detto “mentre pippava” e non “sembrava pippata”, ha […] L'articolo Droga al Grande Fratello, la ...

STRISCIA LA NOTIZIA - COCA-GATE AL Grande FRATELLO?/ Video - interrogatorio tv per Patrizia Bonetti : STRISCIA la NOTIZIA, COCA-GATE al GRANDE FRATELLO? Barbara d'Urso raggiunta da Valerio Staffelli non intende passarci su ma ha confermato che continuerà ad indagare.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:46:00 GMT)

Matteo Gentili : il gesto d’amore per Alessia Prete al Grande Fratello : Grande Fratello: il gesto d’amore di Matteo Gentili per Alessia Prete Matteo Gentili di Alessia Prete sembra essere sempre più innamorato al Grande Fratello, e la decisione presa da lui pochi minuti fa non fa altro che confermarlo. Gli autori del GF, infatti, hanno dato un compito ben preciso oggi ai ragazzi e alle ragazze […] L'articolo Matteo Gentili: il gesto d’amore per Alessia Prete al Grande Fratello proviene da Gossip e ...

Grande Fratello - droga nella casa? Interviene Endemol : Continuano le indagini sul cosiddetto "Coca-Gate" al Grande Fratello. Dopo alcune segnalazioni di Striscia la notizia...

Grande Fratello news - Alberto insofferente : Tarzan vuole uscire dalla Casa : GF news, Alberto turbato dalla falsità dei concorrenti della Casa: il concorrente pronto a lasciare il reality Mentre tutti ridono e scherzano al Grande Fratello a non star passando un bel momento nella Casa pare sia proprio Alberto. Il concorrente, infatti, pochi minuti fa ha confidato a Simone Coccia di essere stressato perché stanco di dover […] L'articolo Grande Fratello news, Alberto insofferente: Tarzan vuole uscire dalla Casa ...

Striscia la Notizia - coca-gate al Grande Fratello?/ Video - Barbara d'Urso "Indagherò - con me non passa" : Striscia la Notizia, coca-gate al Grande Fratello? Barbara d'Urso raggiunta da Valerio Staffelli non intende passarci su ma ha confermato che continuerà ad indagare.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 17:40:00 GMT)

Stefania Pezzopane difende il Grande Fratello 2018 : 'Trash? Alcuni politici fanno cose peggiori' - : Sono la prima politica a esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna è lì c'è il mio compagno. Il Grande Fratello trash? Certe volte nei talk show politici Alcuni miei ...

Si allaga la casa del Grande Fratello 2018 mentre è guerra tra Filippo e Danilo : casa allagata per i ragazzi del Grande Fratello 2018? Sembra proprio che il tetto della famosa casa di Cinecittà non abbia retto alla pioggia torrenziale che nelle scorse ore si è abbattuta sulla Capitale tanto che i ragazzi, al loro risveglio, si sono dovuti armare di secchio e straccio per raccogliere l'acqua che ha allagato la cucina. Nonostante il piccolo incidente dovuto alla pioggia, in casa si continua a fare i conti con quello che è ...

Grande Fratello - Filippo Contri sotto le coperte va oltre : Lucia lo ferma e litigano : GF 15, Filippo sotto le coperte con Lucia si spinge oltre: lei lo ferma e iniziano a litigare Filippo Contri e Lucia Orlando continuano a non trovare un punto di incontro al Grande Fratello. Come mostrato durante il day time, infatti, il tentativo di riavvicinamento tra i due avvenuto durante la notte non ha avuto […] L'articolo Grande Fratello, Filippo Contri sotto le coperte va oltre: Lucia lo ferma e litigano proviene da Gossip e Tv.