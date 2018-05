Grande Fratello | l' affaire droga s' ingrossa | la versione di Patrizia non regge

Grande Fratello 15 - Simona Izzo contro Luigi Favoloso : "Leader negativo. Nulla senza Nina Moric" : Simona Izzo, in una lunga intervista al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha analizzato a fondo il comportamento di uno dei più controversi concorrenti di questa edizione, Luigi Favoloso, squalificato per una t shirt offensiva nei confronti di Selvaggia Lucarelli. L'opinionista del reality di Canale 5 ritiene che il fidanzato di Nina Moric sia un leader negativo che soffre di ansia da prestazione:prosegui la letturaGrande Fratello ...

Lucia Bramieri / Primo selfie dopo il Grande Fratello 2018 : "Percorso onesto e senza filtri" : Lasciatosi il Grande Fratello 2018 ormai alle spalle, Lucia Bramieri torna a casa con il telegatto al seguito e finalmente regala ai suoi fan il Primo selfie post reclusione. (Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:32:00 GMT)

“Non sono rifatta”. Al Grande Fratello Nina Moric si difende. Ma poi Striscia la Notizia… Demolita così : Appena iniziata l’ultima diretta del Grande Fratello 15, Barbara D’Urso ha accolto in studio Nina Moric. Entrambe con un look a dir poco ‘abbagliante’, la conduttrice e la ex modella croata si sono sedute una di fronte all’altra per tornare ancora sull’argomento ‘Luigi Favoloso’ e commentare quanto accaduto in settimana, tra titoloni e accuse forti. Ma prima ancora che Nina aprisse bocca, ...

Grande Fratello 15 - l'ultima vergogna di Luigi Favoloso : 'Siete degli idioti'. Chi si spinge a difendere : Poteva Luigi Favoloso esimersi dal sostenere una causa persa? No, ovviamente. L'ex inquilino del Grande Fratello 15 , squalificato dalla casa di Barbara D'Urso per insulti, si schiera infatti al ...

«Grande Fratello 15» : Filippo - l’impunito? : Perché la legge del Grande Fratello non è uguale per tutti? È questa la domanda che si chiedono gli spettatori, incapaci di comprendere il perché di certe espulsioni e il perché di certe impunità. A finire nell’occhio del ciclone è stato, per ultimo, Filippo Contri, 30 anni, romano, dagli occhi di ghiaccio. Il ragazzo, che nella puntata di martedì scorso è stato redarguito da Barbara D’Urso per aver ammesso di aver addestrato il suo ...

Grande Fratello 15 | Puntata 24 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.10 : Grande Fratello 15, il reality condotto da Barbara D'Urso con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, si può seguire, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 16:10, su Canale 5, con la striscia quotidiana dei fatti più rilevanti del giorno. Grande Fratello 15 | I concorrenti prosegui la letturaGrande Fratello 15 | Puntata 24 maggio 2018 | Anticipazioni | Diretta ore 16.10 pubblicato su Gossipblog.it 24 maggio 2018 10:13.

Nina Moric/ Dopo il Grande Fratello 2018 : “Difendevi Pastorizia - la dignità…” - il post di Selvaggia Lucarelli : Nina Moric Dopo il Grande Fratello 2018: “La dignità… Dio santo!”, il post di Selvaggia Lucarelli contro la modella croata e Barbara d'Urso, ecco per quale motivo.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:05:00 GMT)

Lucia Orlando infastidita al Grande Fratello : lo sfogo su Filippo : Filippo Contri e Lucia Orlando ancora in crisi al Grande Fratello 15 Non c’è pace per Lucia Orlando e Filippo Contri al Grande Fratello. La coppia di romani, che aveva fatto discutere dentro e fuori dalla casa per una passione scoppiata durante la prima settimana di reality e la nomination del modello, sembrerebbe essere ancora al centro di una bufera. I dubbi della commessa romana in particolare avrebbero destabilizzato la coppia in ...

Grande Fratello - la drammatica crisi nervosa di Alessia : paura tra gli inquilini : crisi di nervi nella casa del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso . L'isolamento e le polemiche, insomma, iniziano a pesare e a farsi sentire. E il crollo emotivo di Alessia lo dimostra in maniera ...

Fabiana Britto/ Tutta naturale? La d’Urso la difende dalle critiche : “Brutte e invidiose…” (Grande Fratello) : Fabiana Britto smuove gli animi al Grande Fratello 2018. La brasiliana si scatena in balli sensuali al ritmo brasiliano e predilige Alberto e Danilo...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 08:34:00 GMT)

Grande Fratello 15 - la compagna di Simone Coccia difende il reality : 'Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna e lì c'è il mio compagno. Il Grande Fratello trash? Certe volte nei talk show politici alcuni miei ...

Fabiana Britto/ "Contesa" tra Alberto e Danilo : balli brasiliani e prime amicizie (Grande Fratello 2018) : Fabiana Britto smuove gli animi al Grande Fratello 2018. La brasiliana si scatena in balli sensuali al ritmo brasiliano e predilige Alberto e Danilo...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Danilo contro Simone - Alessia in crisi : nuovi malumori e scontri in Casa : Grande Fratello 2018, dopo la diretta di lunedì nella Casa scoppiano scontri e malumori. Danilo affronta Simone, Alessia Prete delusa dalla madre... Nonostante l'ingresso della prorompente Fabiana Britto, che l'ha subito "puntato", Danilo è molto nervoso e lo confessa anche a Lucia. Il romano non ha mandato giù quanto visto in puntata su Simone Coccia (la questione della battuta detta in confessionale su Lucia Bramieri), che torna ad ...

Grande Fratello - Mauro Coruzzi : "Vicenda del Telegatto orrenda. Angelo? Ormoni troppo esibiti" : Mauro Coruzzi boccia Lucia Bramieri. Intervenuto nel mini-talk serale di Mediaset Extra dedicato al Grande Fratello, il ‘padre’ di Platinette ha mosso delle critiche alla prima eliminata della puntata di martedì, stigmatizzando diversi suoi atteggiamenti: “La vicenda del Telegatto l’ho trovata orrenda, non si specula né da una parte, né dall’altra sulla morte di una persona tanto amata dagli italiani come è stato Gino Bramieri. Quindi ci ...