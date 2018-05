Grande Fratello | la drammatica crisi nervosa di Alessia | paura tra gli inquilini

Fabiana Britto/ Tutta naturale? La d’Urso la difende dalle critiche : “Brutte e invidiose…” (Grande Fratello) : Fabiana Britto smuove gli animi al Grande Fratello 2018. La brasiliana si scatena in balli sensuali al ritmo brasiliano e predilige Alberto e Danilo...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 08:34:00 GMT)

Grande Fratello 15 - la compagna di Simone Coccia difende il reality : 'Sono la prima politica ad esser entrata nella casa del Grande Fratello, perché sono una donna e lì c'è il mio compagno. Il Grande Fratello trash? Certe volte nei talk show politici alcuni miei ...

Fabiana Britto/ "Contesa" tra Alberto e Danilo : balli brasiliani e prime amicizie (Grande Fratello 2018) : Fabiana Britto smuove gli animi al Grande Fratello 2018. La brasiliana si scatena in balli sensuali al ritmo brasiliano e predilige Alberto e Danilo...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 07:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Danilo contro Simone - Alessia in crisi : nuovi malumori e scontri in Casa : Grande Fratello 2018, dopo la diretta di lunedì nella Casa scoppiano scontri e malumori. Danilo affronta Simone, Alessia Prete delusa dalla madre...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 06:00:00 GMT)

Grande Fratello - Mauro Coruzzi : "Vicenda del Telegatto orrenda. Angelo? Ormoni troppo esibiti" : Mauro Coruzzi boccia Lucia Bramieri. Intervenuto nel mini-talk serale di Mediaset Extra dedicato al Grande Fratello, il ‘padre’ di Platinette ha mosso delle critiche alla prima eliminata della puntata di martedì, stigmatizzando diversi suoi atteggiamenti: “La vicenda del Telegatto l’ho trovata orrenda, non si specula né da una parte, né dall’altra sulla morte di una persona tanto amata dagli italiani come è stato Gino Bramieri. Quindi ci ...

Fabiana Britto - guest star del Grande Fratello 2018/ La modella sulla copertina di Playboy : Fabiana Britto, modella e showgirl brasiliana, ieri sera ha varcato la porta del Grande Fratello: resterà nella Casa per un paio di giorni come accaduto per il Ken umano.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 01:10:00 GMT)

Grande Fratello : ELIMINATI E SIMONE FINALISTA / Diretta : Stefania Pezzopane difende il programma : GRANDE FRATELLO 2018, anticipazioni e Diretta della sesta puntata di oggi, martedì 22 maggio: un nuovo ingresso nella Casa, doppia eliminazione e primo FINALISTA del reality.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 23:00:00 GMT)

Nina Moric infuriata al Grande Fratello 2018/ "Attaccata da madri e donne" : la reazione del web dopo lo sfogo : Nina Moric attacca gli haters nello studio del Grande Fratello 2018: Vladimir Luxuria rivendica il diritto di commentare, senza offendere, le scelte d'immagine dei vip.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:53:00 GMT)

FABIANA BRITTO - GUEST STAR DEL Grande Fratello 2018/ Momenti "hot" e prima doccia : la reazione del pubblico : FABIANA BRITTO, modella e showgirl brasiliana, ieri sera ha varcato la porta del GRANDE FRATELLO: resterà nella Casa per un paio di giorni come accaduto per il Ken umano.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:20:00 GMT)

Grande Fratello - Mariana Falace rivela : 'Cosa mi ha detto Nina Moric nell'orecchio'. Occhio... : Nella puntata di martedì sera del Grande Fratello 15 di Barbara D'Urso , in molti hanno notato come, ad un certo punto, Nina Moric si sia avvicinata a Mariana Falace, la abbia abbracciata e le abbia ...

Grande Fratello - lite sui social tra Francesco Monte e Matteo Gentili : lite via social, ieri sera, nel corso della puntata del Grande Fratello . E' successo quando Barbara D'Urso ha mostrato a Matteo Gentili e Alessia Preti alcuni titoli di giornale che riferivano di ...

Grande Fratello 15 - Matteo Gentili contro Francesco Monte e Paola di Benedetto. Lui ironizza sui social (foto e video) : Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera su canale5, a Matteo Gentili e Alessia Prete, è stata data la possibilità di leggere delle dichiarazioni rilasciate da Paola di Benedetto e da Francesco Monte che hanno espresso perplessità sulla durata della relazione della coppia formata all'interno della casa più spiata d'Italia.Paola Di Benedetto durante Mattino Cinque, ha dichiarato che secondo lei: "la loro storia non ...

Grande Fratello 15 è trash? La difesa di Stefania Pezzopane : Stefania Pezzopane difende il Grande Fratello e critica i suoi colleghi Stefania Pezzopane è stata intervistata a Un giorno da Pecora in cui ha parlato della sua entrata al Grande Fratello 15 e ha difeso a spada tratta il programma di Barbara d’Urso. La senatrice ha affermato con orgoglio di essere stata la prima politica ad essere entrata nella Casa, poichè lei è una donna e perchè nel reality sta concorrendo il suo fidanzato. Stefania ...

Grande Fratello - Matteo Gentili non vuole più parlare di Francesco Monte. Ecco come reagisce l'ex tronista : La puntata del Grande Fratello di ieri sera potrebbe aver avuto un telespettatore d'eccezione, ovvero l'ex naufrago Francesco Monte . Ecco l'indizio. Matteo Gentili scarica Paola Di Benedetto: 'Non mi ...