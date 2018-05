Grande Fratello 15 | Filippo Contri denunciato per maltrattamento di animali | la madre lo

FABIANA BRITTO/ Tutta naturale? La playmate lascia la casa di Cinecittà (Grande Fratello) : FABIANA BRITTO smuove gli animi al Grande Fratello 2018. La brasiliana si scatena in balli sensuali al ritmo brasiliano prima di lasciare la casa più spiata d'Italia.(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:20:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Simona Izzo contro Luigi Favoloso : "Leader negativo con ansia di accettazione" : GRANDE FRATELLO 2018, dopo la diretta di lunedì nella Casa scoppiano scontri e malumori. Danilo affronta Simone, Alessia Prete delusa dalla madre...(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:15:00 GMT)

“Mi hai tradito - str***”. Grande Fratello - Filippo senza filtri : lo sfogo pesantissimo. E fuori gli altarini : Grande Fratello 15, ora volano stracci. E parole forti. Il protagonista è Filippo Contri, lo stesso Filippo che nell’ultima diretta si è preso l’ennesima strigliata in diretta da Barbara D’Urso per quelle frasi tremende sui cani (che gli hanno valso anche una denuncia per maltrattamenti agli animali dall’Aidaa). Quel Filippo che i primi giorni di reality si è legato a Lucia Orlando e, ancora, quello stesso Filippo ...

Pechino Express 7 - ecco il primo concorrente : rubato al Grande Fratello : Anche se gli ascolti delle scorse stagioni non hanno premiato del tutto Pechino Express , il programma condotta da Costantino della Gherardesca tornerà su Rai2 per la settima edizione . Secondo quanto ...

Stefania Pezzopane difende il Grande Fratello “Meno trash di certi talk politici” : L'Onorevole PD Stefania Pezzopane parla a favore del Grande Fratello 15 a Rai Radio 1, difendendo il reality dall'essere etichettato come programma trash

Grande Fratello - Mariana Falace distrugge Veronica Satti : la menzogna del bacio alla fidanzata : Mariana Falace , uscita dal Grande Fratello , si è scagliata contro Veronica Satti lanciando una frecciata a lei e alla fidanzata Valentina , da poco entrata nella casa. 'Veronica a aveva perso la ...

Pomeriggio 5/ Anticipazioni e ospiti 24 maggio : la sfida di Lemme e gli ultimi eliminati del Grande Fratello : Quali saranno i temi della puntata di oggi di Pomeriggio 5? Da Alberico Lemme agli ultimi eliminati del Grande Fratello 2018 passando per la cronaca. Ecco le novità(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 12:41:00 GMT)

Grande Fratello - il tetto della casa non tiene il temporale : una disgrazia nella notte : Mai così tanta pioggia su Roma nel mese di maggio, con temporali e acquazzoni violentissimi. E il fortunale che si è abbattuto ieri sulla Capitale ha avuto ripercussioni anche sul Grande Fratello , ...

Grande Fratello 2018 : le sorprese non finiscono mai Video : La puntata del Grande Fratello 2018 del 22 maggio ha mostrato determinate situazioni [Video] che scatenano i commenti di fan e utenti dei social. Un esempio deriva dallo sfogo di Nina Moric, ospite in Studio, ma in particolare da incontri e dichiarazioni riguardanti altri protagonisti della Casa, ovvero Matteo Gentili e Veronica Satti. Poi non manca la nomina di un primo finalista. Ma vediamo meglio perché, come dice il titolo, le sorprese non ...

Grande Fratello - l'affaire droga s'ingrossa : la versione di Patrizia non regge : 'Striscia la Notizia' non molla il Grande Fratello 15 e Barbara d'Urso sulla segnalazione di cocaina all'interno della Casa di Cinecittà. Valerio Staffelli intercetta la bella conduttrice napoletana: "...

Grande Fratello 15 - Simona Izzo contro Luigi Favoloso : "Leader negativo. Nulla senza Nina Moric" : Simona Izzo, in una lunga intervista al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, ha analizzato a fondo il comportamento di uno dei più controversi concorrenti di questa edizione, Luigi Favoloso, squalificato per una t shirt offensiva nei confronti di Selvaggia Lucarelli. L'opinionista del reality di Canale 5 ritiene che il fidanzato di Nina Moric sia un leader negativo che soffre di ansia da prestazione:prosegui la letturaGrande Fratello ...

Lucia Bramieri / Primo selfie dopo il Grande Fratello 2018 : "Percorso onesto e senza filtri" : Lasciatosi il Grande Fratello 2018 ormai alle spalle, Lucia Bramieri torna a casa con il telegatto al seguito e finalmente regala ai suoi fan il Primo selfie post reclusione. (Pubblicato il Thu, 24 May 2018 11:32:00 GMT)

“Non sono rifatta”. Al Grande Fratello Nina Moric si difende. Ma poi Striscia la Notizia… Demolita così : Appena iniziata l’ultima diretta del Grande Fratello 15, Barbara D’Urso ha accolto in studio Nina Moric. Entrambe con un look a dir poco ‘abbagliante’, la conduttrice e la ex modella croata si sono sedute una di fronte all’altra per tornare ancora sull’argomento ‘Luigi Favoloso’ e commentare quanto accaduto in settimana, tra titoloni e accuse forti. Ma prima ancora che Nina aprisse bocca, ...

Grande Fratello 15 - l'ultima vergogna di Luigi Favoloso : 'Siete degli idioti'. Chi si spinge a difendere : Poteva Luigi Favoloso esimersi dal sostenere una causa persa? No, ovviamente. L'ex inquilino del Grande Fratello 15 , squalificato dalla casa di Barbara D'Urso per insulti, si schiera infatti al ...