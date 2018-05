Gp di Monaco | le Red Bull sfrecciano nelle prime libere | Vettel è quarto

LIVE F1 - GP Monaco 2018 in DIRETTA : prove libere 2 a Montecarlo. La Ferrari deve inseguire la coppia Red Bull : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018. Dopo la gara di Barcellona dominata dalla Mercedes, il Circus della Formula 1 si sposta sul tracciato cittadino del Principato di Monaco dove la Ferrari è attesa ad un pronto riscatto dopo i problemi accusati in Spagna. La Rossa, nonostante la superiorità mostrata nella prima parte di stagione, è costretta ad ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : prove libere 1. Daniel Ricciardo vola con la Red Bull. Hamilton e Vettel costretti ad inseguire : E’ di Daniel Ricciardo (Red Bull) il miglior tempo delle prove libere 1 del GP di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale di Formula 2018. A Montecarlo l’australiano ha confermato quanto si pensava alla vigilia di questo weekend ed ha siglato, già in questo primo turno, il nuovo primato della pista (ufficioso, perché realizzato nelle prove libere) di 1’12″126, impressionando per la velocità dimostrata con la sua RB14. ...

F1 Monaco - Hamilton : «Sarà un weekend difficile per le Red Bull» : ' Le donne sono quanto di più bello al mondo - ha detto Hamilton - Monte Carlo è una gara elegante e non ho un'opinione precisa. Non so cosa ne pensino le donne '. E anche sul matrimonio reale: ' Ho ...

Lewis Hamilton - GP Monaco 2018 : “Mi aspetto un weekend difficile. Credo che le Red Bull siano le favorite” : Il solito Lewis Hamilton, quello che si è presentato alla conferenza stampa del GP di Monaco, sesto round del Mondiale 2018 di Formula Uno. Occhiali da sole e cappellino speciale per Montecarlo, il look di Lewis che si aspetta un appuntamento non facile per la Mercedes, memore delle difficoltà dell’anno scorso. “Gli occhiali da sole? Per le luci molto abbaglianti. Guidare qui è un sogno e sono fortunato anche perché ci vivo. Mi ...

F1 - GP Monaco 2018 : la mina vagante Red Bull. A Montecarlo può lottare per la vittoria : Per eccellere tra le stradine del Principato di Monaco servono principalmente tre cose: attenzione, maneggevolezza della vettura e carico aerodinamico e, dall’altro canto una non è fondamentale, la potenza del motore, dato che di rettilinei ce ne sono davvero pochi e brevi. In poche parole un mix di ingredienti ideale per la Red Bull che, da sempre, ha un carico aerodinamico impareggiabile ma, viceversa, non ha a disposizione una Power ...

F1 - GP Monaco 2018 : Ferrari a caccia della Mercedes per le strade del Principato - ma occhio alla Red Bull… : Fine settimana all’insegna del glamour in Formula 1. Mare, yacht, feste, moda e soprattutto motori e velocità: in una sola parola Montecarlo. Il GP di Monaco è un appuntamento di grande fascino, sia per la gara in sé, sia per tutto ciò che succede intorno alla pista e che fa da contorno. Quest’anno, poi, la corsa monegasca arriva in un momento chiave della stagione. Ferrari – È uscita con le ossa a dir poco rotte da Barcellona. ...

Wolff/ “A Monaco - Ferrari e Red Bull favorite - le nostre Mercedes dovranno ‘lottare’ con il passo lungo” : Wolff: “A Monaco, Ferrari e Red Bull favorite, le nostre Mercedes dovranno ‘lottare’ con il passo lungo”. Il commento del direttore esecutivo delle Frecce d'Argento in vista di Monaco(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 17:20:00 GMT)

F1 – La Mercedes a Monaco per riscattare la delusione del 2017 - Wolff non ha dubbi : “i favoriti? Ferrari e Red Bull - ecco perchè” : Toto Wolff, il Gp di Monaco e i favoriti alla vittoria: il team principal Mercedes non ha dubbi Tutto pronto per il sesto appuntamento della stagione 2018 di F1. I piloti si preparano per l’attesissimo Gp di Monaco che, come sempre, regalerà emozioni uniche e speciali. Uno scenario fantastico, quello di Montecarlo, coronato dallo spettacolo che i piloti riusciranno a realizzare in pista. A caccia del riscatto dopo i deludenti risultati ...