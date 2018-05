Governo - alle 12 al via le consultazioni di Conte. DIRETTA - : Il premier incaricato incontra a Montecitorio le forze politiche prima di sciogliere la riserva. Ieri, dopo l'incontro con Mattarella, ha detto: "Sarò l'avvocato dell'Italia". LIVEBLOG

Governo - alle 12 via alle consultazioni alla Camera. I big sono attesi nel pomeriggio : alle 17 il Pd - in chiusura Lega e 5 Stelle : Avranno inizio a mezzogiorno, e andranno avanti fino al tardo pomeriggio, le consultazioni alla Camera del neopresidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, arrivato a Montecitorio attorno alle 10. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito ieri, dopo quasi due ore di colloquio, l’incarico a formare il Governo e il giurista indicato dai 5 Stelle ha accettato con riserva, confermando la vocazione europea dell’Italia e ...

Mattarella dà il via al nuovo Governo : Giuseppe Conte premier Video : Dopo ottanta giorni dalle elezioni l'Italia ha un nuovo presidente del consiglio incaricato: Giuseppe Conte, avvocato e professore universitario di 54 anni, che nei scorsi giorni è stato duramente attaccato dalla stampa e dagli avversari politici per delle presunte irregolarita' nel suo curriculum. L'annuncio Dopo un colloquio iniziato alle 17:30, e durato quasi due ore, il segretario generale Ugo Zampetti ha annunciato il conferimento ...

Governo - via libera a Conte ma esplode il caso Savona : Nuova giornata di tormenti, sospetti e tensioni per Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nelle ore in cui il Governo giallo-verde compie il primo passo concreto con l'incarico a Giuseppe Conte, i...

Governo - poteri forti scatenati Così rafforzano l'asse Lega-M5S Via al rinnovamento della politica : Il fuoco di sbarramento dei poteri forti e di tutti i media di regime contro il Governo del cambiamento di M5S e Lega non è riuscito nell’operazione di sfascio del progetto, voluto dalla maggioranza degli italiani. Questa maggioranza si è schierata a favore delle forze antisistema contro i partiti tradizionali... Segui su affaritaliani.it

Governo : Marcucci invia Costituzione a Di Battista - leggila : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – “Ho inviato a nome di tutto il gruppo del Pd ad Alessandro Di Battista una copia della Costituzione italiana, con una particolare sottolineatura degli articoli 92 e 95. Durante il suo soggiorno americano, l’esponente del M5S avrà il tempo per riflettere sulle gravissime castronerie che molto spesso sostiene”. Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci L'articolo Governo: ...

Governo - Boccia : il contesto che viviamo inizia a preoccuparci : Roma, 23 mag. , askanews, 'Il contesto che viviamo inizia a preoccuparci'. E' il monito lanciato dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, in occasione dell'assemblea annuale, a Lega e ...

Governo - Boccia : il contesto che viviamo inizia a preoccuparci : "In politica come in economia, ci vuole pazienza" e anche "coraggio e lungimiranza". Dunque "c'è differenza tra il modo di fare di chi ha bisogno di raccogliere il consenso tutto e subito, perchè il ...

Governo : Di Battista - Saviano? intellettuale falce e cachemire : Roma, 22 mag. (AdnKronos) – “Ciao Roberto, non pensavo fossi così permaloso. Ti ho avanzato una critica non ti ho mica insultato (cosa che hai fatto tu). Comunque io non sono permaloso. Ti dico che sarebbe stato bello per noi andare al Governo da soli ma come sai hanno fatto una legge elettorale oscena proprio per impedirlo. Ciononostante noi ‘populisti’ (come ci definisce chi non ne azzecca una) abbiamo preso oltre il ...

Berlusconi : a Salvini non ridarei il via libera per il Governo con i 5 Stelle : Sa che è praticamente impossibile che accada, ma Silvio Berlusconi ancora spera - lo farà fino all'ultimo secondo utile - che il governo M5S-Lega non nasca. Si dice «rassegnato al peggio», certo, e ...

La via stretta/ Il Governo del popolo e gli alibi da evitare : Che i giornali inglesi come il 'Financial Times' o qualche ministro francese si impauriscano per l'arrivo di presunti 'barbari' Luigi Di Maio e Matteo Salvini è comprensibile, anche se non accettabile.