Governo | Salvini | orgoglioso di Savona ministro economia per

Salvini : Savona autorevole - sarebbe vanto per Governo e Paese : Roma, 24 mag. , askanews, Matteo Salvini conferma che Paolo Savona è il candidato per fare il Ministro dell'Economia. Il leader della Lega lo ha detto in una diretta Facebook. 'Pare ha detto che qualcuno non voglia Paolo Savona al Mef. Se ha un senso il voto libero e sovrano dei cittadini italiani, …

Salvini : Governo di sorrisi - non blocco : 13.45 "Non può essere un governo dei blocchi, deve essere un governo del sorriso". Lo ha detto Salvini in diretta Facebook. "Chiaro ed evidente che la Lega è diversa dai M5S. Il mio obiettivo è fare con una forza politica diversa dalla nostra quello che non siamo riusciti a fare finora" in passato col centrodestra. "Penso che l'esperienza di governo della Lega potrà essere garanzia per milioni che non hanno votato Lega né M5S", ha aggiunto ...

Governo : Giuseppe Conte alla Camera per consultazioni. Di Maio : 'Su Savona d'accordo con Salvini : E tra i nodi principali sembra esserci quello del ministero dell'Economia che la Lega rivendica per PAOLO Savona. "Con Salvini e la Lega - ha detto in proposito questa mattina Luigi Di Maio - siamo ...

Governo : Mulè - se Salvini traditore lo vedremo con i fatti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Salvini continua a garantire che non sarà un Governo a trazione grillina, lo vedremo ai fatti se è un traditore: quando dovrà spiegare a Toti se la Tav si ferma o no”. A dirlo, in un’intervista al Corriere della Sera, è Giorgio Mulè, portavoce di Forza Italia.I forzisti, assicura, voteranno contro il neonato Governo Conte: “Come si fa ad appoggiare chi vuole il male di questo Paese? ...

Governo Conte - Tesoro unico rebus : Di Maio e Salvini vogliono l'euroscettico Savona : Mattarella ha affidato l'incarico per la formazione del Governo a Giuseppe Conte, che ha accettato con riserva. I prossimi "step" prevedono...

Governo - resta il rebus squadra. Salvini insiste su Savona - il piano B è Giorgetti : Il prof anti-euro al Tesoro non piace al Quirinale IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

Salvini : "Il nostro sarà il Governo dell'orgoglio. E ricostruiremo l'Ue" : 'Noi non andiamo a sfasciare niente, andiamo a ricostruire una posizione dell' Italia in Europa , con orgoglio e dignità, senza essere subalterni'. Queste le parole di Matteo Salvini , lasciando la ...

A Conte l'incarico per il Governo Salvini : avrà la massima autonomia : Un riferimento alle polemiche sulla possibile nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia , opzione che risulta cara alla Lega , «A me piace tantissimo - ha detto Salvini -, ma ne parleremo con ...

A Conte l’incarico per il Governo Salvini : avrà la massima autonomia : Mattarella in mattinata aveva richiesto alle due forze che compongono la nuova maggioranza una conferma sul nome. Il M5S: «Anche il contratto nel voto di fiducia»

Governo - Rampelli (FdI) : “Salvini? Lo credevo più responsabile e solidale” e boccia Conte : “Irricevibile” : Fabio Rampelli, non cambia idea. Resta fuori dall’alleanza M5S-Lega. Il Capogruppo di Fratelli d’Italia avrebbe gradito un atteggiamento diverso da parte di Salvini e Di Maio. “Abbiamo tanti difetti, ma siamo lineari. Non facciamo dirette streaming e poi agiamo di nascosto. Conte? È un tecnocrate non eletto dai cittadini. Dunque è irricevibile. Siamo l’unico paese che non esprime attraverso il voto il primo ministro. Due ...

Governo - Salvini : “Conte premier? Non sarà mero esecutore del contratto”. E rilancia Savona per l’Economia : Giuseppe Conte mero esecutore del contratto di Governo? “No e dovrà essere indipendente dalle decisioni prese da me e da Di Maio, ma ovviamente si parla di una maggioranza politica e quindi noi rispondiamo ai cittadini italiani”. Così Matteo Salvini delinea il perimetro di azione del premier incaricato Giuseppe Conte. Per il Governo M5S-Lega c’è un altro problema non da poco: i soli sei voti di maggioranza al Senato. ...

Governo Conte. Salvini si difende dall’accusa di tradimento : Giancarlo Giorgetti non è candidato al ministero dell’Economia. Fonti della Lega ritengono destituite di fondamento le voci che vedrebbero il

Salvini : sarà premier a fare squadra Governo ma non accetto veti : Roma, 23 mag. , askanews, 'Lasciamo che il presidente incaricato faccia il suo lavoro, incontri altri oltre me, spero che metta su la squadra migliore, ma non ci possono essere veti'. Lo ha detto ...