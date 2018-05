Governo : Salvini - vogliamo fare infrastrutture - non smontarle : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Ottimo confronto con Giuseppe Conte. Idee, proposte, un mondo diverso rispetto a quello che leggiamo su qualche giornale, si parla del futuro della gente fuori del palazzo. Ci siamo confrontati su come realizzare il programma: si parla di tasse, pensioni, giovani, lavoro, immigrazione, infrastrutture da fare e non da smontare”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier ...

**Governo : Salvini - chi aveva preoccupazioni - si ricrederà** : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Ci piacerà che il governo rappresenti il meglio, settore per settore, e siamo sicuri che quando si passerà dalle parole ai fatti tutti coloro che avevano preoccupazioni le dismetteranno, perchè il nostro obiettivo è far crescere l’Italia”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Salvini, chi aveva ...

Governo : Salvini - convinceremo centrodestra non con posti ma con progetti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Siamo convinti che sapremo conquistare” l’appoggio “anche degli amici del centrodestra, non con i posti ma con i progetti”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo Governo: Salvini, convinceremo centrodestra non con posti ma con progetti sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : Salvini - in prossime ore esecutivo che passi da parole a fatti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Siamo sereni, fiduciosi e ottimisti che nelle prossime ore avremo un Governo che passi dalle parole ai fatti”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo Governo: Salvini, in prossime ore esecutivo che passi da parole a fatti sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo : Salvini - a Conte onore e onere di dire nomi e ruoli : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “A Conte l’onore e l’onere di proporre, a chi di dovere, nomi e ruoli di chi si farà carico realizzare quello che gli italiani si aspettano”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. “Noi offriremo consigli, proposte, suggerimenti”, ha sottolineato. L'articolo Governo: Salvini, a Conte onore e onere di dire nomi e ...

Governo : Martina - totale incoerenza Salvini-Di Maio : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “è impressionante l’incoerenza totale di Di Maio e Salvini rispetto alle alleanze e alla scelte dei premier ‘eletti dal popolo’. Altro che cambiamento, qui torna la vecchia politica”. Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, uscendo da Montecitorio. L'articolo Governo: Martina, totale incoerenza Salvini-Di Maio sembra essere il primo su SPORTFAIR.

CONSULTAZIONI PREMIER CONTE : TOTOMINISTRI Governo M5S-LEGA/ Blindato Savona - Salvini : "Ora da parole a fatti" : GOVERNO Lega-M5s, TOTOMINISTRI del PREMIER Giuseppe CONTE: ultime notizie e CONSULTAZIONI oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 19:23:00 GMT)

Governo - Brunetta : “Esecutivo mostruoso. Salvini ha cambiato la storia del centrodestra unito” : “Più del cv del professor Conte mi preoccupa il fatto che il contratto è un imbroglio: se Lega e M5S si fossero presentati insieme alle elezioni non avrebbero vinto. Conte non ha legittimazione democratica: è un tecnico. Credo che quello che sta nascendo sia un Governo mostruoso. Forza Italia farà opposizione”. Sono le parole di Renato Brunetta, deputato di FI, all’uscita da Montecitorio. “Salvini ha cambiato al storia ...

Governo M5S-Lega - Salvini insiste su Savona : “È il meglio - ma nessun diktat al Colle. Conte? Lo consigliamo” : Matteo Salvini, segretario della Lega, tornando alla Camera dei Deputati, dopo l’ingresso di Silvio Berlusconi – che sta partecipando alle Consultazioni del presidente incaricato Giuseppe Conte – minimizza sulla polemica che riguarderebbe l’irritazione del Colle in merito alle pressioni sui nomi dei ministri. In gioco il nome di Paolo Savona all’Economia: “Macché diktat, abbiamo idee. Gli italiani hanno ...

Jacopo Fo benedice il Governo M5S-Salvini : «I leghisti sono quasi tutti ex comunisti» : Jacopo Fo, lo scrittore Erri De Luca ha detto che suo padre Dario si vergognerebbe, vedendo i «suoi» 5 Stelle alleati con la Lega. «Mio padre è morto. Se Erri ha dei contatti diretti con lui me lo faccia sapere». Rabbia comprensibile a parte, certo è che fa strano, vedere Di Maio flirtare con Salvini. «Le faccio una domanda: che alternative c’erano all’alleanza con la Lega?». Tornare al voto? «Certo, e far vincere la coalizione di ...