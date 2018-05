Governo : Salvini e Di Maio rilanciano su Savona. Colle avverte : 'No ai diktat' : Partita, nella quale resta il nodo dell'Economia con il Movimento e il Carroccio che non sembrano voler arretrare dalla loro prima scelta, Paolo Savona. Se il timing verrà rispettato lunedì e martedì ...

Governo : Salvini-Di Maio al lavoro su squadra - Lega insiste su Savona : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Contatti continui tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al lavoro sui nodi della squadra di Governo. Il leader della Lega e quello dei 5 Stelle sono entrambi alla Camera nel palazzo dei gruppi, a poca distanza dalla sala dei Busti a Montecitorio dove sono in corso le consultazioni del premier incaricato, Giuseppe Conte. Non è escluso che al termine degli incontri possa esserci un vertice a tre Salvini-Di ...

Boldrini contro Salvini e Di Maio : "Al Governo leader maschilisti" : "Nel nuovo governo rischiano di entrare dei leader di partito che si vantano di essere maschilisti". Nel corso dell'intervento al convegno Donne costituenti alla Camera del Lavoro di Milano, Laura Boldrini è tornata ad attaccare a testa bassa Matteo Salvini e Luigi Di Maio, che in queste ore stanno formando il governo, accusandoli, appunto, di vantarsi di "essere maschilisti" e di portare "avanti il maschilismo come una bandiera".Durante ...

Salvini ancora in campagna elettorale. Bruxelles : valuteremo il Governo dai fatti non dalle parole : 'Valutiamo i governi sulla base di azioni non di parole'. Margaritis Schinas, portavoce del.a Commissione Ue, ha capito il gioco degli annunci e della rissa che è in atto in Italia e non si presta a ...

Salvini : "L'Europa ci chiede 10 miliardi di nuove tasse - diciamo no - sarà il Governo del sorriso" : Matteo Salvini sperimenta ancora una volta la "diretta dai tetti" per mandare un messaggio ai suoi simpatizzanti e fa capire che questo nuovo metodo comunicativo non verrà abbandonato se il leader della Lega...

Governo M5s-Lega - consultazioni premier Conte/ Totoministri - Savona all'Economia? Di Maio e Salvini allineati : Governo Lega-M5s, Totoministri del premier Giuseppe Conte: ultime notizie e consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:47:00 GMT)

Governo - Matteo Salvini su Facebook : "Savona all'Economia per il bene dell'Italia in Europa" : "Pare qualcuno - ha aggiunto - non voglia Savona ministro dell'Economia. Una personalità specchiata, riconosciuta, apprezzata che ha già fatto il ministro dell'Industria in passato, ha lavorato con ...

Governo - Salvini : “L’Unione Europea ci minaccia - noi faremo l’opposto di quello che dice” : “L’Unione Europea ci minaccia, ma noi siamo stati votati per fare l’esatto opposto di quello che ci ha suggerito, o imposto, con la minaccia”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Roma, in riferimento alla manovra correttiva da 10 miliardi necessaria per rispettare le promesse sul deficit. L'articolo Governo, Salvini: “L’Unione Europea ci minaccia, noi faremo ...

Governo - Salvini : 'Qualcuno non vuole Savona all'Economia - lui non sfascia ma rimette in moto' : 'Pare che qualcuno non voglia Savona ministro dell'Economia, uno apprezzato, che ha già fatto il ministro per l'industria, ha lavorato con imprese...

Bomba Savona sul nuovo Governo Salvini : "Qualcuno non lo vuole" "Diktat Ue? Faremo il contrario" : "Con Paolo Savona, al cui cospetto io sono piccolo piccolo, avremo finalmente un ministro dell'Economia che va a difendere in Europa il diritto di tornare a crescere e contrattare da pari a pari con i partner europei". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in diretta su Facebook Segui su affaritaliani.it

Salvini : Savona autorevole - sarebbe vanto per Governo e Paese : Roma, 24 mag. , askanews, Matteo Salvini conferma che Paolo Savona è il candidato per fare il Ministro dell'Economia. Il leader della Lega lo ha detto in una diretta Facebook. 'Pare ha detto che qualcuno non voglia Paolo Savona al Mef. Se ha un senso il voto libero e sovrano dei cittadini italiani, …

Governo - Salvini : orgoglioso di Savona ministro economia per... : Il leader della Lega Matteo Salvini ha rivendicato la scelta di avere Paolo Savona, economista con posizioni euro scettiche non gradito al Quirinale, nel ruolo di ministro dell'economia del nascente Governo a guida M5s-Lega, per andare a ridiscutere in Europa i vincoli posti all'Italia.

Salvini : Governo di sorrisi - non blocco : 13.45 "Non può essere un governo dei blocchi, deve essere un governo del sorriso". Lo ha detto Salvini in diretta Facebook. "Chiaro ed evidente che la Lega è diversa dai M5S. Il mio obiettivo è fare con una forza politica diversa dalla nostra quello che non siamo riusciti a fare finora" in passato col centrodestra. "Penso che l'esperienza di governo della Lega potrà essere garanzia per milioni che non hanno votato Lega né M5S", ha aggiunto ...

Governo : Giuseppe Conte alla Camera per consultazioni. Di Maio : 'Su Savona d'accordo con Salvini : E tra i nodi principali sembra esserci quello del ministero dell'Economia che la Lega rivendica per PAOLO Savona. "Con Salvini e la Lega - ha detto in proposito questa mattina Luigi Di Maio - siamo ...