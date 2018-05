Governo | Quirinale avverte | Nessuna imposizione

Governo : Quirinale - problema non veti Colle ma diktat partiti : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Nella procedura che sta portando alla formazione del Governo, non c’è un problema di veti sulle nomine dei ministri, ma in realtà la questione da superare sono i diktat posti dai partiti della futura maggioranza nei confronti del Presidente della Repubblica e del presidente del Consiglio incaricato. Così al Quirinale rispondono a chi chiede se ci siano veti posti dal Capo dello Stato rispetto a candidature ...

Governo - la nota del Quirinale : «Il tema non sono i veti sui ministri ma i diktat su premier e Colle» : La preoccupazione del Colle è che si stia cercando di limitare l’autonomia del presidente del Consiglio incaricato e, di conseguenza, del presidente della Repubblica nell’esercizio delle loro prerogative

Di Maio : tra nomi c'è sicuramente Savona. Tempi Governo dipendono da Conte e Quirinale : Così Luigi Di Maio, responsabile del M5S, risponde ai giornalisti che in Transatlantico gli chiedono se sarà l'economista Paolo Savona ad andare al dicastero dell'Economia.

Governo M5S-Lega - braccio di ferro con il Quirinale sul ministero dell’Economia : Matteo Salvini insiste per consegnare la guida di via XX settembre all’economista Paolo Savona, che ieri si è dimesso dal fondo Euklid per «impegni pubblici», ma le cui posizioni molto critiche verso la Ue sollevano non poche preoccupazioni. Toccherà al premier incaricato Giuseppe Conte confrontarsi con Mattarella sulla lista dei ministri ...

Governo - Conte al Quirinale accetta l’incarico con riserva. L’annuncio del segretario generale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato al professor Giuseppe Conte l’incarico di formare il Governo. Conte ha accettato l’incarico con riserva. Lo ha reso noto il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti. L'articolo Governo, Conte al Quirinale accetta l’incarico con riserva. L’annuncio del segretario generale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Quirinale non gradisce economisti anti-euro e anti-Europa : Il Quirinale non gradisce che entrino nel Governo economisti anti-euro e anti-europa, ha detto oggi a Reuters una fonte che ha parlato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre continua a circolare il nome di Paolo Savona come candidato al ministero dell’Economia per il Governo M5s-Lega che dovrebbe essere guidato da Giuseppe Conte.--“Il nome di Savona non è stato fatto ufficialmente al Quirinale. Il presidente parlerà di ...

