Governo | opposizione ‘costruttiva’ da Lupi e Lorenzin Espulsi M5s e Maie i nuovi

Governo - Bonino : “Crisi giocata in incontri segreti tra capi partito. Da noi opposizione rigorosa” : “Siamo a un passaggio parlamentare in una crisi giocata in incontri segreti più che nelle sedi istituzionali proprie, che quindi è stata extraparlamentare”. Così Emma Bonino, leader di +Europa, uscendo delle consultazioni in corso a Montecitorio con il premier incaricato Giuseppe Conte. Bonino ha annunciato, come prevedibile, la sua opposizione al Governo nascente gialloverde: “Dopo tutti i proclami pensavamo ad un premier ...

Governo Conte - Renzi 'Opposizione dura adesso Lega e M5S sono la casta. E falliranno' : Nel tempo necessario a fare un celebre giro del mondo letterario, l'alleanza tra Lega e Beppe Grillo ha più modestamente scritto un contratto e partorito il Governo delle larghe intese populiste. Noi ...

"Impronta grillina giustizialista" L'ira di Silvio contro il Governo FI starà all'opposizione : Il 'contratto' di governo tra M5S e Lega ''è per metà un ingenuo libro dei sogni e per metà contiene scelte preoccupanti per l'Italia e gli italiani, dalle infrastrutture alla giustizia''. Lo scrive Silvio Berlusconi in una nota diffusa da Fi prima del suo arrivo a Roma. Il Cav oggi guiderà la delegazione azzurra per le 'consultazioni' con il premier incaricato Giuseppe ...

L'opposizione al Governo Conte e gli avvertimenti Usa a Kim. Le notizie del giorno - in breve : Paolo Savona resta il nome della Lega per il ministro dell'Economia, ha confermato Matteo Salvini. "Forza Italia voterà No alla fiducia sul nuovo governo", ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di ...

L'opposizione al Governo Conte e gli avvertimenti Usa a Kim. Le notizie del giorno - in breve : In Italia “Voglio essere l’avvocato difensore del popolo italiano”, ha detto Giuseppe Conte accettando “con riserva” l’incarico di formare un governo affidatogli da Sergio Mattarella. Conte ha ribadito la “necessità di confermare la collocazione europea” dell’Italia, dicendosi pronto a presentare “u

Governo - Martina : da Pd opposizione netta : 21.50 "Noi siamo pronti a fare un'opposizione netta e costruttiva. I contenuti del contratto Lega-M5S sono dannosi per l' Italia e abbiamo il dovere di avanzare le nostre proposte alternative".Così il segretario reggente del Pd, Martina. "Al prof.Conte che si proclama avvocato dei cittadini diciamo che l'Italia non si governa come fosse in tribunale",aggiunge. E in un tweet Renzi:"Si è proposto come l'avvocato difensore del popolo italiano: ...

Governo : Fratoianni - Pd confuso - serve opposizione incisiva : Roma, 23 mag. (AdnKronos) – ‘Ora abbiamo bisogno di incontrarci in maniera più ampia, noi tutti che abbiamo contribuito alla campagna elettorale di Liberi e Uguali: per confrontarci su come cambiare e correggere gli errori del passato, discutere di quanto sta accadendo e definire insieme il percorso per il nostro impegno politico presente e futuro. E lo faremo nell’assemblea nazionale aperta di Liberi e Uguali, che si terrà ...

Il Governo sovranista e l'opposizione che non c'è : ... come "l'Habeas corpus", come i diritti dell'uomo, come le regole della democrazia, come la separazione dei poteri, come il valore dell'educazione e della scienza e altri ancora che sono ...

Governo - Occhiuto (FI) : “Vogliono premier tecnico. Noi convintamente all’opposizione” : Roberto Occhiuto, vicepresidente vicario del gruppo di Forza Italia, scarica il Governo gialloverde: “M5S e Lega stanno iniziando con il piede sbagliato. Ora vogliono un premier tecnico mentre prima giuravano che mai l’avrebbero votato. È molto grillino: sulla giustizia, sulle infrastrutture e sulle coperture che non ci sono. Per questo Forza Italia sarà convintamente all’opposizione”. L'articolo Governo, Occhiuto (FI): ...

Il Pd unito dall'opposizione al Governo M5S-Lega ma i militanti "pasdaran" invocano la scissione : Si prepara a fare un'opposizione battagliera al governo giallo-verde, il Partito democratico. E lo dimostra con commenti di fuoco di tutte le aree del partito a scelte come quella di Giuseppe Conte, un candidato premier già in partenza "degradato a ruolo di portavoce". Ma nell'immediato, nel giorno in cui il voto in Valle d'Aosta segna un magrissimo 5,5%, i Dem temono la 'tenaglia' M5S-Lega alle amministrative di giugno: l'alleanza di ...

Governo : Marcucci - Pd farà opposizione durissima : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “è la prima volta nella storia della Repubblica che il candidato premier è di fatto degradato al ruolo di portavoce. Giuseppe Conte (un premier sconosciuto e come direbbero i 5 stelle della scorsa legislatura ‘non eletto dai cittadini’) infatti si troverà già fatti l’accordo di Governo e la lista dei ministri. è chiaro che di fronte ad un accordo di questa levatura tra M5S e Lega, il Pd ...

Governo : Speranza - faremo opposizione rigorosa : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – ‘faremo opposizione con serietà e rigore a un Governo marcatamente di destra”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di LeU, Roberto Speranza a margine di un’iniziativa elettorale a Umbertide (PG).‘Lo sfideremo sulle questioni sociali a partire da lavoro, pensioni, scuola, sanità e mezzogiorno. Ora basta propaganda. è giusto che ognuno si assuma le proprie ...

Governo : Speranza - faremo opposizione rigorosa : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – ‘faremo opposizione con serietà e rigore a un Governo marcatamente di destra”. Lo afferma il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di LeU, Roberto Speranza a margine di un’iniziativa elettorale a Umbertide (PG).‘Lo sfideremo sulle questioni sociali a partire da lavoro, pensioni, scuola, sanità e mezzogiorno. Ora basta propaganda. è giusto che ognuno si assuma le proprie ...

Governo : Gelmini - saremo opposizione e sentinella cittadini : Roma, 17 mag. (AdnKronos) – ‘Forza Italia si collocherà all’opposizione del Governo Lega-M5S e sarà la sentinella dei cittadini in Parlamento”. Lo ha affermato Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo a ‘Radio Anch’io”, su Rai Radio1. ‘Valuteremo senza pregiudizio, con senso di responsabilità e nell’interesse del Paese, i provvedimenti di volta in volta. ...