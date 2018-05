Governo | Meloni | “No a Conte | ma sosteniamo provvedimenti di impronta centrodestra” Poi

Governo - no di Fratelli d’Italia a Conte : “Forte impronta M5s - rischio centrodestra subalterno”. Meloni attacca FI e Lega : Fratelli d”Italia, attraverso le parole della sua leader, Giorgia Meloni, ha confermato che starà all’opposizione del nascente Governo Conte, sostenuto da M5s e Lega: “Abbiamo avuto la conferma che questo Governo nasce con l’impronta del M5s. Il professor Conte ha detto di essere stato indicato dal M5s e tra le priorità ha indicato solo il reddito di cittadinanza, che ci vede contrari”. Meloni ha poi aggiunto: ...

Meloni contro il Governo Conte e i dubbi di Trump sull'incontro con Kim. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Giuseppe Conte rimane il candidato premier di Lega e M5s, confermano i vertici dei due partiti, nonostante le varie incongruenze sul curriculum del giurista messe in evidenza dai media italiani e internazionali. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sostengono ancora Paolo Savona come minis

NUOVO Governo M5S-LEGA : DI MAIO DIFENDE CONTE/ Meloni - "Salvini si è consegnato al nemico"

Giorgia Meloni - lo schiaffo a Matteo Salvini : ufficiale - Fratelli d'Italia non appoggerà il Governo Lega-M5s : Faccia a faccia tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni . L'incontro tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia si è svolto questa mattina 21 maggio alla Camera. Secondo indiscrezioni ...

Meloni a Salvini : Governo?Restiamo fuori : 16.41 Incontro alla Camera tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Nel faccia a faccia, a quanto di apprende da fonti di FdI, il leader della Lega avrebbe rinnovato la proposta di coinvolgere FdI nel governo con il M5S. Ma la presidente di FdI avrebbe deciso di restare fuori. L'offerta sarebbe stata valutata come "tardiva" dalla Meloni.

Governo : Salvini-Meloni - incontro lungo e cordiale : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – incontro questa mattina tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni alla Camera. Una “lunga e cordiale chiacchierata in vista delle consultazioni di oggi pomeriggio al Colle”, si apprende da fonti leghiste. L'articolo Governo: Salvini-Meloni, incontro lungo e cordiale sembra essere il primo su Meteo Web.

Cara Meloni entra nel Governo Se lo fai ottieni 2 risultati Fine di Silvio e stabilità politica : Gentile Giorgia Meloni, si sta approntando il nuovo governo giallo - verde e nel mosaico cromatico, manca il colore azzurro, ma non quello di Forza Italia bensì quello del suo partito, Fratelli d’Italia. E... Segui su affaritaliani.it

