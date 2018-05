Governo | Mattarella incarica Conte E fissa i paletti

Governo - Conte rivendica autonomia - e apre a Mattarella sulla rinuncia a Savona ministro - : E la fretta con cui in serata la Lega si affretta a dichiarare che il dicastero dell'Economia spetta a Paolo Savona è la spia di un braccio di ferro che è ancora in corso e che potrebbe anche essere ...

Governo LEGA-M5S - CONTE PREMIER INCARICATO DA MATTARELLA/ L'in bocca al lupo di Di Maio : Nuovo GOVERNO LEGA-M5S , MATTARELLA dà incarico a Giuseppe CONTE al Quirinale: "collocazione Italia in Ue e Costituzione prima del Contratto di GOVERNO ". Salvini e Di Maio , "si parte"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:38:00 GMT)

Governo - Di Maio : 'Non sarà facile - Mattarella ha rispettato Carta' : "Non dico che sarà tutto facile, abbiamo assistito a un livello di attacco inimmaginabile, si voleva trasformare in un sol giorno Conte nel male di questo Paese ma abbiamo resistito e Mattarella è ...