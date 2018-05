Governo | Mattarella | Diktat inammissibili

Governo - Mattarella a Lega e M5S : «Il problema non sono i veti ma i diktat a Conte» : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Il Quirinale avverte Lega e M5S: «Il problema non sono i veti ma i diktat a...

Governo - Luigi Di Maio (M5s) : “Savona? Valore aggiunto - ma ministri li scelgono Mattarella e Conte” : “Paolo Savona? Un Valore aggiunto. Una persona valida che ci può dare una mano a livello nazionale e internazionale. Ma i ministri li sceglie il Presidente della Repubblica di concerto con il premier incaricato Conte“. Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio. “Per me e per Salvini Savona è una persona all”altezza della situazione, ma capiamo che c”è un’interlocuzione istituzionale da fare”, ha ...

Mattarella dà il via al nuovo Governo : Giuseppe Conte premier Video : Dopo ottanta giorni dalle elezioni l'Italia ha un nuovo presidente del consiglio incaricato: Giuseppe Conte, avvocato e professore universitario di 54 anni, che nei scorsi giorni è stato duramente attaccato dalla stampa e dagli avversari politici per delle presunte irregolarita' nel suo curriculum. L'annuncio Dopo un colloquio iniziato alle 17:30, e durato quasi due ore, il segretario generale Ugo Zampetti ha annunciato il conferimento ...

Governo Conte. Il training di Mattarella ha funzionato : Il Corriere della Sera scrive che “il training quirinalizio a quanto pare ha funzionato”. Per il prestigioso quotidiano Sergio Mattarella “si è

Governo - Mattarella incarica Conte. E fissa i paletti : Autonomia dai partiti e vincoli Ue: le correzioni del Colle nel discorso del premier IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

Governo - Conte rivendica autonomia - e apre a Mattarella sulla rinuncia a Savona ministro - : E la fretta con cui in serata la Lega si affretta a dichiarare che il dicastero dell'Economia spetta a Paolo Savona è la spia di un braccio di ferro che è ancora in corso e che potrebbe anche essere ...

Governo - Di Maio : 'Non sarà facile - Mattarella ha rispettato Carta' : "Non dico che sarà tutto facile, abbiamo assistito a un livello di attacco inimmaginabile, si voleva trasformare in un sol giorno Conte nel male di questo Paese ma abbiamo resistito e Mattarella è ...

Governo - Conte incaricato da Mattarella : 'Sarò avvocato difensore degli italiani. Nasce il Governo del cambiamento' : E proprio sull'Economia si annuncia battaglia : la Lega insiste sul nome di Paolo Savona, economista esperto e capace che però da anni ha virato su posizioni fortemente critiche su Unione e Euro. ...

Conte nuovo presidente del Consiglio Incarico da Mattarella di formare il Governo : Dopo 80 giorni si sblocca l'impasse politico: il presidente Sergio Mattarella ha incaricato Giuseppe Conte di formare il nuovo governo.

Governo - Conte incaricato da Mattarella : 'Sarò lavvocato difensore degli italiani' : Giuseppe Conte , indicato da M5S e Lega quale presidente del Consiglio , è stato incaricato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella , di formare il Governo, e ha accettato "con riserva" l'incarico. ...