Governo M5s-Lega | totoministri del Premier Conte Consultazioni dalle 12 | Savona o

Lega-M5S - sicurezza - welfare e poca politica estera ecco come sarà il Governo Conte : Al contrario il massimo livello di vaghezza si trova nei settori della politica estera , 64,4%, , del lavoro 65,8% del welfare e dell'istruzione , 66,7%, . Ma nel contratto di governo l'espansione ...

Governo Lega-M5s - una brutta storia di cui fa parte anche il Pd : di Paolo Bagnoli L’intesa tra i 5 Stelle e la Lega consegna l’Italia alla destra. Ed è un qualcosa di diverso rispetto alle passate esperienze di Governo del centrodestra. Questa volta, infatti, agiscono e interagiscono due fattori nuovi particolarmente rilevanti rappresentati dal non tanto recondito disegno leghista e dalla dimostrata inaffidabilità dei grillini il cui vuoto di consapevolezza istituzionale trova nella bramosia di Matteo Salvini ...

Governo - Luigi Di Maio (M5s) : “Savona? Valore aggiunto - ma ministri li scelgono Mattarella e Conte” : “Paolo Savona? Un Valore aggiunto. Una persona valida che ci può dare una mano a livello nazionale e internazionale. Ma i ministri li sceglie il Presidente della Repubblica di concerto con il premier incaricato Conte“. Così Luigi Di Maio lasciando Montecitorio. “Per me e per Salvini Savona è una persona all”altezza della situazione, ma capiamo che c”è un’interlocuzione istituzionale da fare”, ha ...

Governo M5S-Lega - braccio di ferro con il Quirinale sul ministero dell’Economia : Matteo Salvini insiste per consegnare la guida di via XX settembre all’economista Paolo Savona, che ieri si è dimesso dal fondo Euklid per «impegni pubblici», ma le cui posizioni molto critiche verso la Ue sollevano non poche preoccupazioni. Toccherà al premier incaricato Giuseppe Conte confrontarsi con Mattarella sulla lista dei ministri ...

Governo LEGA-M5S - CONTE PREMIER INCARICATO DA MATTARELLA/ L'in bocca al lupo di Di Maio : Nuovo GOVERNO LEGA-M5S, MATTARELLA dà incarico a Giuseppe CONTE al Quirinale: "collocazione Italia in Ue e Costituzione prima del Contratto di GOVERNO". Salvini e Di Maio, "si parte"

Governo - Di Maio : “In bocca al lupo a Conte. Farà volare l’Italia”. Poi rivendica lo Sviluppo Economico per il M5s : “In bocca al lupo a Giuseppe Conte, l’avvocato difensore del popolo italiano. Ascoltate e diffondete le sue parole! Il cambiamento non è mai stato così vicino!”. Così su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del M5S, esprimendo soddisfazione per l’incarico di formare il Governo conferito dal Presidente Sergio Mattarella al professor Giuseppe Conte. E, continua: “avrà la possibilità di far volare questo paese, ...

Incarico a Giuseppe Conte : le tappe verso il Governo Lega-M5S - : Il presidente del Consiglio incaricato ha avviato l'iter che dovrebbe portarlo al varo del nuovo esecutivo. Il primo passo è l'incontro con i presidente di Camera e Senato. CHI È Giuseppe Conte - LO ...

Gelmini : 'Governo a trazione M5S - FI vota no a fiducia' : 'Sta per nascere un esecutivo Movimento 5 stelle-Lega a forte trazione grillina, con un presidente del Consiglio tecnico, perché non è mai stato votato dagli italiani. Noi siamo preoccupati ...

Governo M5S-Lega - Cecconi : “Appoggerò Governo Conte e spero lo facciano anche i Senatori ex del movimento” : “Io appoggerò certamente questo governo, perché Luigi Di Maio ha fatto un ottimo lavoro trovando un accordo con la Lega su degli argomenti e su delle cose da serie fare, quindi credo che questo sarà un ottimo governo per questo Paese”. Così Andrea Cecconi si dichiara a favore del governo M5S-Lega. L’ex M5S, oggi deputato del gruppo Misto, aderente alla componente Maie, auspica che anche gli altri ex M5S, oggi Senatori, come ...

Governo M5s-Lega - il primo discorso di Conte : “Sarò l’avvocato difensore del popolo italiano” : “Il presidente della Repubblica mi ha conferito l’incarico che ho accettato con riserva. Se riuscirò a portare a compimento l’incarico esporrò alle Camere un programma basato sulle intese tra le forze politiche di maggioranza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte parlando al Quirinale dopo l’incontro con Mattarella. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo ...

Governo - poteri forti scatenati Così rafforzano l'asse Lega-M5S : Il fuoco di sbarramento dei poteri forti e di tutti i media di regime contro il Governo del cambiamento di M5S e Lega non è riuscito nell’operazione di sfascio del progetto, voluto dalla maggioranza degli italiani. Questa maggioranza si è schierata a favore delle forze antisistema contro i partiti tradizionali... Segui su affaritaliani.it

Governo M5s-Lega - lungo colloquio Conte-Mattarella al Quirinale : 23 mag 17:01 Governo, Paolo Savona lascia il fondo Euklid per "impegni pubblici" Paolo Savona, l'economista indicato come possibile ministro dell'Economia in un esecutivo guidato da Movimento 5 ...

"Il Governo è un'accozzaglia : Dario Fo si vergognerebbe del M5S alleato della destra" : "Il voto al Governo M5S-Lega? Uno. Non gli do zero perché almeno il Governo dovrebbe partire". Giudizio netto sull'esecutivo nascente da parte di Erri De Luca, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro."Lei era un sostenitore dei Cinquestelle...". "Si, e più di me lo era Dario Fo. Ora lo farebbero vergognare per quanto si sono spostati a destra. ...