Governo M5S-Lega | Salvini insiste su Savona | “È il meglio | ma nessun diktat al Colle

Governo - Pd vs M5s-Lega : “Non si governa con dirette Facebook”. E sul contratto : “Iniquo e pericoloso” : Attacchi al contratto di Governo M5s-Lega, definito “iniquo e pericoloso”, oltre alla conferma di un voto contrario al nascente esecutivo Conte. Il Pd ha attaccato il fronte gialloverde dopo le consultazioni con il premier incaricato: “Abbiamo confermato i nostri giudizi negativi rispetto a quello che è accaduto finora e alle scelte e ai contenuti del contratto firmato e promosso da M5S e Lega. Pensiamo non ci sia alcun ...

Jacopo Fo benedice il Governo M5S-Salvini : «I leghisti sono quasi tutti ex comunisti» : Jacopo Fo, lo scrittore Erri De Luca ha detto che suo padre Dario si vergognerebbe, vedendo i «suoi» 5 Stelle alleati con la Lega. «Mio padre è morto. Se Erri ha dei contatti diretti con lui me lo faccia sapere». Rabbia comprensibile a parte, certo è che fa strano, vedere Di Maio flirtare con Salvini. «Le faccio una domanda: che alternative c’erano all’alleanza con la Lega?». Tornare al voto? «Certo, e far vincere la coalizione di ...

**Governo : Pd a Lega-M5S - non scherzate con sacrifici italiani** : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Rispetto a tante dichiarazioni che abbiamo ascoltato dei leader” di Lega e M5S, “credo che si debba alzare forte la voce del Pd per dire ‘non scherzate con i sacrifici fatti dagli italiani in questi anni”. Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Pd a Lega-M5S, non ...

**Governo : Pd a Lega-M5S - non scherzate con sacrifici italiani** : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Rispetto a tante dichiarazioni che abbiamo ascoltato dei leader” di Lega e M5S, “credo che si debba alzare forte la voce del Pd per dire ‘non scherzate con i sacrifici fatti dagli italiani in questi anni”. Lo ha detto il segretario reggente Pd, Maurizio Martina, al termine delle consultazioni con il premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: Pd a Lega-M5S, non ...

Governo - no di Fratelli d’Italia a Conte : “Forte impronta M5s - rischio centrodestra subalterno”. Meloni attacca FI e Lega : Fratelli d”Italia, attraverso le parole della sua leader, Giorgia Meloni, ha confermato che starà all’opposizione del nascente Governo Conte, sostenuto da M5s e Lega: “Abbiamo avuto la conferma che questo Governo nasce con l’impronta del M5s. Il professor Conte ha detto di essere stato indicato dal M5s e tra le priorità ha indicato solo il reddito di cittadinanza, che ci vede contrari”. Meloni ha poi aggiunto: ...

Consultazioni Premier Conte : totoministri Governo M5s-Lega/ Di Maio-Salvini su Savona - Colle “stop diktat” : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:12:00 GMT)

Al 61% degli elettori piace il nascente Governo Lega-M5S : Il 61% degli italiani vede di buon occhio la nascita dell'esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle. Inoltre, stando a un sondaggio condotto da Demopolis, il 35% ritiene il programma del tutto condivisibile ed attuabile mentre una percentuale superiore – il 38% – lo apprezza ma lo considera non del tutto realizzabile sul piano economico.Continua a leggere

Governo M5S-LEGA - CONSULTAZIONI PREMIER CONTE/ Totoministri - Colle avvisa : “Nessun veto - ma no a diktat” : GOVERNO Lega-M5s, Totoministri del PREMIER Giuseppe CONTE: ultime notizie e CONSULTAZIONI oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 16:30:00 GMT)

Governo M5s-Lega - attaccare Conte non farà che avvicinarlo al suo popolo : Ringrazio Dio e la mia proverbiale pigrizia per non essermi cancellato, a laurea conquistata, dal gruppo Facebook Unifi-Giurisprudenza, il gruppo degli studenti di legge dell’Università di Firenze. In calce alla domanda “Sapete dirmi quali sono le domande più gettonate scelte dal Conte nel pre-appello che fa sostenere a fine maggio?” si annoverano battute degne di Spinoza.it. La mia preferita: “Tranquilli raga che a questo appello chiede la ...

Governo : Colletti (M5S) - no ex ministri - avanti solo chi merita : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – “Dopo l’incarico a Giuseppe Conte aspettiamo, da deputati di quasi maggioranza, la lista dei ministri. La mia speranza, almeno per i ministri di area M5S (o comunque tecnici), è quella di trovare persone che avranno meritato la nomina, anche e soprattutto per il lavoro fatto negli anni passati al nostro interno, di non aver albergato nel sottobosco politico e, soprattutto, di non essere stati già ...

Governo - Mattarella a Lega e M5S : «Il problema non sono i veti ma i diktat a Conte» : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Il Quirinale avverte Lega e M5S: «Il problema non sono i veti ma i diktat a...

Governo - Mattarella a Lega e M5S : «Il problema non sono i veti ma i diktat a Conte» : Prima giornata di consultazioni alla Camera per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Il Quirinale avverte Lega e M5S: «Il problema non sono i veti ma i diktat a...

Governo M5s-Lega - tutti i miei amici sono preoccupati : ricchi - poveri e anzianotti : Ridendo e scherzando, tra poco sarà giugno e la Nazione si bloccherà tre mesi per la consueta pausa estiva e questa è una bella, speriamo che il tempo si aggiusti un po’ che è da inizio maggio che c’è un clima incerto e non si sa bene come vestirsi. Un giorno c’è il sole, fa caldissimo, fa freddo, poi piove, anzi arrivano le “bombe d’acqua” che a chi si occupa di spaventare le persone col meteo piace di più. Dai, ancora qualche giorno e si torna ...

Sondaggi Politici Elettorali/ Conte - i primi atti del Governo Lega-M5s? Lavoro e Flat tax ‘battono’ Fornero : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s. Quale sarà il primo atto?(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 15:00:00 GMT)