Governo M5s-Lega | consultazioni premier Conte Totoministri | Savona all' Economia? Di Maio

Governo M5s-Lega - Freccero : “Sono diventato patriota e sovranista. Renzi? Gli farei condurre ‘L’Eredità’ alle 19.00” : “E’ iniziato il cambiamento”. Esordisce così, in una intervista telefonica a La Zanzara (Radio24), Carlo Freccero, consigliere di amministrazione della Rai, commentando il nuovo Governo giallo-verde. E in un battibecco serrato con uno dei conduttori, David Parenzo, sottolinea: “Sono diventato patriota e sovranista per abbattere la Germania in una Europa che privilegia solo un Paese. Meglio Salvini di Renzi, ...

Governo - opposizione ‘costruttiva’ da Lupi e Lorenzin. Espulsi M5s e Maie i nuovi ‘responsabili’ : “Daremo la fiducia” : Di fronte ai numeri risicati dell’esecutivo, soprattutto in Senato, il premier incaricato per il Governo M5s-Lega Giuseppe Conte può già incassare il sostegno degli Espulsi M5s e gli eletti all’estero del Maie. “Non ci è stata data la possibilità di iscriverci al gruppo M5s, ma non è il banco nel quale si siede a farci decidere come comportarci. Terremo fede alla fiducia degli elettori”, ha spiegato il deputato Salvatore ...

M5s-Lega - non è il Governo che speravamo nel Pd. Ma ora agiamo anziché mangiare pop corn : Ci sarà un nuovo governo e dobbiamo volere, tutti, il meglio per l’Italia. Non era lo scenario che speravo: se lavoreranno per gli ultimi sarà un bene. Ma se adotteranno – come la Lega ha qualche volta lasciato intendere – politiche razziste, xenofobe e antieuropeiste, li combatteremo. Perché quello che si appresta a nascere – ad eccezione del reddito di cittadinanza – ha in sé tutti gli elementi di un governo di ...

Laura Boldrini : "Con il Governo M5s-Lega abbiamo dei leader che si vantano di essere maschilisti" : "abbiamo leader politici, che oggi rischiano di diventare riferimenti di governo, che si vantano di essere maschilisti e lo portano avanti come una bandiera". Lo ha sottolineato Laura Boldrini, esponente di Liberi e Uguali, parlando del nuovo governo alla Camera del lavoro di Milano ad un convegno dedicato alle donne costituenti.Commentando il contratto di governo siglato da Lega e Movimento 5 Stelle la ex presidente della Camera ha poi ...

Governo M5s-Lega - faremo i Conte con l’Europa? : Dopo il Conte abbiamo il Conte. Complice un viaggio sono indietro almeno di una richiesta di scuse. Quella a Matteo Salvini. Non pensavo, non credevo, che avrebbe avuto la forza di mettere in soffitta il Caimano. Siccome l’avevo scritto, riconosco l’errore. Le prime parole di Giuseppe Conte all’uscita dallo studio alla Vetrata hanno immediatamente riproposto la formidabile domanda ideata da Alberto Bagnai, e poi ripresa da Claudio Borghi, nel ...

Governo Conte - Renzi 'Opposizione dura adesso Lega e M5S sono la casta. E falliranno' : Nel tempo necessario a fare un celebre giro del mondo letterario, l'alleanza tra Lega e Beppe Grillo ha più modestamente scritto un contratto e partorito il Governo delle larghe intese populiste. Noi ...

Banche nel mirino per il Governo Lega-M5s : smaltimento Npl a rischio - quali rischi si corrono : Piazza Affari nuovamente giù: ha chiuso in calo dell'1,31% con scambi per 2,9 miliardi di euro. Niente di eccezionale perchè in linea con le sedute di lunedì e martedì. Vuol dire che c'è ...

Governo - Renzi : Lega-M5S ora establishment e casta - basta scuse : Roma, 24 mag. , askanews, - "E alla fine, dopo 80 giorni, ci siamo. Nel tempo necessario a fare un celebre giro del mondo letterario, l'alleanza tra Lega e Beppe Grillo ha più modestamente scritto un contratto e partorito il Governo delle larghe intese populiste". Lo ha scritto Matteo Renzi sulla enews aggiungendo ...

M5s-Lega - al popolo piace questo Governo : di Felice Lucia Purtroppo ho notato che troppo spesso sugli organi di informazione si raccontano fatti che sono molto lontani dalla realtà, e soprattutto dalle persone. In questi giorni mi sono fermato a sentire per strada quello che la gente pensa di questo futuro governo e sicuramente il giudizio è positivo. Sì, le persone che purtroppo durante il giorno devono pensare a come sbarcare il lunario – in Italia abbiamo milioni di poveri e ...

Governo Lega M5S : il Colle incarica Conte Premier. Chi saranno i ministri? : Il giorno tanto atteso è arrivato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo ore di tumultuosa polemica sui giornali, ha deciso di conferire l’incarico per la presidenza del consiglio al professore Giuseppe Conte, il futuro premier del Governo Lega M5S. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo l’interesse degli italiani in tutte le sedi Ue e internazionali, dialogando con le ...

Governo M5S-Lega - Di Maio detta la linea : “Ecco da dove inizierà il Governo Conte” : Arrivando a Montecitorio, il capo politico del M5S Luigi Di Maio, annuncia i punti dai quali il governo M5S-Lega, guidato da Giuseppe Conte (che oggi sarà impegnato nelle consultazioni con le forze politiche), avvierà la propria azione politica: “Iniziamo dai più deboli, da quelli che sono stati tagliati fuori da tutte le politiche pubbliche di questo Paese e da quelli che fanno impresa e non riescono a d arrivare a fine mese perché ...

Governo M5s-Lega - totoministri del Premier Conte/ Consultazioni dalle 12 : Savona o Giorgetti all’Economia? : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:08:00 GMT)

Lega-M5S - sicurezza - welfare e poca politica estera ecco come sarà il Governo Conte : Al contrario il massimo livello di vaghezza si trova nei settori della politica estera , 64,4%, , del lavoro 65,8% del welfare e dell'istruzione , 66,7%, . Ma nel contratto di governo l'espansione ...

Governo Lega-M5s - una brutta storia di cui fa parte anche il Pd : di Paolo Bagnoli L’intesa tra i 5 Stelle e la Lega consegna l’Italia alla destra. Ed è un qualcosa di diverso rispetto alle passate esperienze di Governo del centrodestra. Questa volta, infatti, agiscono e interagiscono due fattori nuovi particolarmente rilevanti rappresentati dal non tanto recondito disegno leghista e dalla dimostrata inaffidabilità dei grillini il cui vuoto di consapevolezza istituzionale trova nella bramosia di Matteo Salvini ...