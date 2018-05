Governo Lega M5S | il Colle incarica Conte Premier Chi saranno i ministri?

Governo - le delegazioni dei gruppi parlamentari incontrano il premier incaricato Conte. Segui la diretta : Dalla Camera dei Deputati la diretta delle dichiarazioni delle delegazioni previste dopo l’incontro con il presidente del Consiglio dei ministri incaricato, Giuseppe Conte. Si inizia alle 12 con il Centro democratico e più Europa. A Seguire (12.20) Civica Popolare e alle 13 Noi con l’Italia. Alle 13.20 il Movimento italiani all’estero e il Psi. Alle 13.40 il gruppo misto del Senato. Si riprende alle 15, dopo la pausa, con i gruppi ...

Governo M5S-Lega - Di Maio detta la linea : “Ecco da dove inizierà il Governo Conte” : Arrivando a Montecitorio, il capo politico del M5S Luigi Di Maio, annuncia i punti dai quali il governo M5S-Lega, guidato da Giuseppe Conte (che oggi sarà impegnato nelle consultazioni con le forze politiche), avvierà la propria azione politica: “Iniziamo dai più deboli, da quelli che sono stati tagliati fuori da tutte le politiche pubbliche di questo Paese e da quelli che fanno impresa e non riescono a d arrivare a fine mese perché ...

Governo - alle 12 via alle consultazioni alla Camera. I big sono attesi nel pomeriggio : alle 17 il Pd - in chiusura Lega e 5 Stelle : Avranno inizio a mezzogiorno, e andranno avanti fino al tardo pomeriggio, le consultazioni alla Camera del neopresidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte, arrivato a Montecitorio attorno alle 10. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha conferito ieri, dopo quasi due ore di colloquio, l’incarico a formare il Governo e il giurista indicato dai 5 Stelle ha accettato con riserva, confermando la vocazione europea dell’Italia e ...

Governo M5s-Lega - totoministri del Premier Conte/ Consultazioni dalle 12 : Savona o Giorgetti all’Economia? : Governo Lega-M5s, totoministri del Premier Giuseppe Conte: ultime notizie e Consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 10:08:00 GMT)

Lega-M5S - sicurezza - welfare e poca politica estera ecco come sarà il Governo Conte : Al contrario il massimo livello di vaghezza si trova nei settori della politica estera , 64,4%, , del lavoro 65,8% del welfare e dell'istruzione , 66,7%, . Ma nel contratto di governo l'espansione ...

Governo Lega-M5s - una brutta storia di cui fa parte anche il Pd : di Paolo Bagnoli L’intesa tra i 5 Stelle e la Lega consegna l’Italia alla destra. Ed è un qualcosa di diverso rispetto alle passate esperienze di Governo del centrodestra. Questa volta, infatti, agiscono e interagiscono due fattori nuovi particolarmente rilevanti rappresentati dal non tanto recondito disegno leghista e dalla dimostrata inaffidabilità dei grillini il cui vuoto di consapevolezza istituzionale trova nella bramosia di Matteo Salvini ...

Governo M5S-Lega - braccio di ferro con il Quirinale sul ministero dell’Economia : Matteo Salvini insiste per consegnare la guida di via XX settembre all’economista Paolo Savona, che ieri si è dimesso dal fondo Euklid per «impegni pubblici», ma le cui posizioni molto critiche verso la Ue sollevano non poche preoccupazioni. Toccherà al premier incaricato Giuseppe Conte confrontarsi con Mattarella sulla lista dei ministri ...

Governo LEGA-M5S - CONTE PREMIER INCARICATO DA MATTARELLA/ L'in bocca al lupo di Di Maio : Nuovo GOVERNO LEGA-M5S, MATTARELLA dà incarico a Giuseppe CONTE al Quirinale: "collocazione Italia in Ue e Costituzione prima del Contratto di GOVERNO". Salvini e Di Maio, "si parte"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 22:38:00 GMT)

La marijuana light ora è davvero legale produzione e commercio riconosciuti dal Governo : 'DOPO un anno dal lancio della cannabis light questa è la nostra grande vittoria. Adesso tutti i lavoratori e i coltivatori potranno festeggiare: la produzione e il commercio delle infiorescenze è ...

Incarico a Giuseppe Conte : le tappe verso il Governo Lega-M5S - : Il presidente del Consiglio incaricato ha avviato l'iter che dovrebbe portarlo al varo del nuovo esecutivo. Il primo passo è l'incontro con i presidente di Camera e Senato. CHI È Giuseppe Conte - LO ...

SONDAGGI ELETTORALI POLITICI/ Governo Conte - elettori Lega bocciano reddito cittadinanza assieme a flat tax : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) (Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:42:00 GMT)

La marijuana light ora è davvero legale : produzione e commercio riconosciuti dal Governo : Il ministero dell'Agricoltura con una circolare precisa le regole del mercato delle infiorescenze. E chi è nel business festeggia

Governo Lega-M5s - Conte premier incaricato da Mattarella/ “Confermare Italia in Ue : Carta prima del Contratto” : Nuovo Governo Lega-M5s, Mattarella dà incarico a Giuseppe Conte al Quirinale: "collocazione Italia in Ue e Costituzione prima del Contratto di Governo". Salvini e Di Maio, "si parte"(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 20:15:00 GMT)