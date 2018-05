Governo | la lunga giornata di Giuseppe Conte

Governo : Speranza - entusiasmo Le Pen la dice lunga : Rma, 23 mag. (AdnKronos) – “Marine Le Pen è entusiasta di questo Governo e questo la dice lunga ”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Mdp, deputato di Liberi e Uguali, Roberto Speranza durante la trasmissione Studio 24 su Rainews.“A me sembra -ha aggiunto- che questo Governo nasca con un forte orientamento a destra. C’è una saldatura tra un partito pigliatutto come i 5 stelle e uno dei principali alleati della ...

Governo - i tempi si allungano. Di Maio : Conte è e resta il candidato premier : Nessun passo indietro della Lega sull'indicazione del l'euroscettico Paolo Savona per la poltrona di ministro dell'Economia , ma nella trattativa di Governo il nome del successore di Per Carlo Padoan ...

Governo M5s-Lega - Salvini all’Ue : “Migranti? Ennessima inaccettabile interferenza”. Il programma si allunga a 39 pagine : Trattative private sul programma di Governo e prese di posizione pubbliche in puro stile leghista. È un Matteo Salvini bifronte quello impegnato da un lato a scrivere con il M5s i punti del contratto su cui potrebbe basarsi il mandato dell’esecutivo, dall’altro a rispondere all’Europa che chiede il rispetto della linea politica dell’Italia in tema di immigrazione. Su quest’ultimo punto, è il Salvini di sempre, ...

Fratelli di Crozza - anticipazioni 4 maggio : Governo in stallo allunga il programma di una puntata - info streaming : Fratelli di Crozza sarà visibile in live streaming gratuito su DPLAY , sul sito dplay.com " o su App Store o Google Play, , il servizio OTT di Discovery Italia. Tutte le puntate saranno disponibili ...

Governo - l’ombra lunga di Renzi sulla direzione Pd. Salvini : “O Governo di centrodestra o nuove elezioni entro l’estate” : sulla trattativa tra Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico si al lunga un’ombra. Matteo Renzi , infatti, tornerà a parlare in pubblico per la prima volta dall’annuncio delle dimissioni da segretario del 5 marzo proprio tre giorni prima della direzione nazionale del partito. Lo farà in prima serata su Rai1, ospite di Fabio Fazio, smentendo quell’uscita all’insediamento quando aveva giurato che sarebbe stato ...

Verso il Governo - una lunga diretta no stop su Sky TG24 per le consultazioni : Il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella concluderà la prima serie di consultazioni dopo il voto e incontrerà i rappresentanti dei principali partiti, per conoscere le loro posizioni e immaginare gli scenari possibili per la formazione di un nuovo Governo. Sky TG24 HD lo racconta con “Verso il Governo”, una lungo speciale dedicato alle consultazioni al Quirinale, in onda dalle 10 alle 19 di...