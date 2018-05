Governo | incarico a Conte | adesso è toto ministri Partita su ministero Economia

Dall'incarico alla fiducia - come nasce un Governo : Il primo passaggio è una nota del Quirinale, l'ultimo il voto di fiducia in Parlamento. In poche mosse un 'semplice' cittadino diventa presidente del Consiglio e guida un governo, spesso bastano pochissimi giorni, a volte passano settimane dal primo all'ultimo step. Ecco tutti gli adempimenti previsti. Il conferimento dell'incarico Il Quirinale, con un comunicato, annuncia che il presidente della ...