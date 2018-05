Governo : dopo incontro con risparmiatori - Conte ancora alla Camera al lavoro : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Un lungo incontro, di oltre un’ora, alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte e alcuni rappresentanti di risparmiatori. Conte, al termine del colloquio, si è trattenuto ancora a Montecitorio dove sta lavorando nella sala allestita per le consultazioni. L'articolo Governo: dopo incontro con risparmiatori, Conte ancora alla Camera al lavoro sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo : dopo incontro con risparmiatori - Conte ancora alla Camera al lavoro : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Un lungo incontro, di oltre un’ora, alla Camera tra il premier incaricato Giuseppe Conte e alcuni rappresentanti di risparmiatori. Conte, al termine del colloquio, si è trattenuto ancora a Montecitorio dove sta lavorando nella sala allestita per le consultazioni. L'articolo Governo: dopo incontro con risparmiatori, Conte ancora alla Camera al lavoro sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Verso il Governo - passo dopo passo : Consultazioni, poi il Colle per riferire e - se non ci saranno intoppi - la fiducia. passo dopo passo, Giuseppe Conte - premier incaricato di formare il nuovo governo , dopo le elezioni dello scorso 4 ...

Senato - voto su Def dopo la fiducia al nuovo Governo : Il Documento di economia e finanza verrà votato dall'Aula del Senato dopo che sarà stato espresso il voto di fiducia al nuovo governo. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama, come riferito da ...

Sondaggi Politici Elettorali : Centrodestra al 40%/ Salvini cala dopo Governo con M5s : -1 - 4% Lega in 7 giorni : Sondaggi Elettorali Politici: ultime notizie e intenzioni di voto, Centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di Governo con il M5s di Di Maio (che guadagna) . la Lega passa da un 23,2% all’attuale 21,8%, perdendo in una sola settimana ben l’1,4% su scala nazionale. Guadagna, anche se pochissimo (0,7%) Forza Italia, mentre rimangono uguali sia FdI (4,8%) che NcI (0,6%): l’intero Centrodestra dunque passa da un ...

Governo. Ancora un giro di consultazioni per Mattarella. Ora tocca a Casellati dopo Fico : Puntiamo a far crescere l'economia italiana per ridurre il debito a fronte di politiche fallimentari". "Abbiamo consegnato il nostro destino e quello del Paese a Mattarella- conclude Salvini- Noi ...

Governo. Ancora un giro di consultazioni per Mattarella. Dopo Fico - ora vede la Casellati : ... fra l'altro: "Il presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e ne è il responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e ...

L’Isis si arrende : Damasco completamente nelle mani del Governo dopo 7 anni : Gli ultimi combattenti delL’Isis che resistevano nell’ex campo palestinese di Yarmouk, si sono arresi e sono stati trasferiti nell’Est della Siria assieme ad alcune centinaia di civili. E’ finita così, questo pomeriggio, la battaglia nelle periferia Sud di Damasco. Con la resa degli islamisti a Yarmouk e nel quartiere adiacente di Hajar al-Asuad, l...

Governo Lega-M5S - Salvini-Di Maio : la salita al Quirinale dopo la chiusura della Borsa di Piazza Affari : Perchè vedere il capo dello Stato alle 17.30 e alle 18, quando in tutta la giornata di altri impegni non ve n'erano e il nome del premier era già stato deciso nel weekend? Le 17.30 non è un orario 'a ...

L’Isis si arrende : Damasco completamente nelle mani del Governo dopo 7 anni : Gli ultimi combattenti delL’Isis che resistevano nell’ex campo palestinese di Yarmouk, si sono arresi e sono stati trasferiti nell’Est della Siria assieme ad alcune centinaia di civili. E’ finita così, questo pomeriggio, la battaglia nelle periferia Sud di Damasco. Con la resa degli islamisti a Yarmouk e nel quartiere adiacente di Hajar al-Asuad, l...

Governo : ecco i nomi che dovrebbero formarlo dopo l'accordo Lega-M5S Video : ‘L’accordo è stato chiuso’. Con queste parole, Matteo Salvini, ha fatto comprendere come Lega e Cinque Stelle siano giunte finalmente ad un accordo totale [Video] sia sui punti del contratto di Governo che sul nome del premier. Come è emerso nei giorni scorsi non sara' nessuno dei due a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio ma una figura neutrale, esterna ad entrambi i partiti. Il nome che sembra ormai aver ottenuto i consensi da parte ...

Governo : Spread sfonda quota 180 dopo Fitch. Milano in rosso nel giorno delle cedole e del premier : Lo Spread tra Btp e Bund vola a 178 punti base, a un soffio da quota 180, segnando i massimi dall'estate 2017. A pesare è un report dell'agenzia di rating Fitch, che parla di un aumento del rischio-...

Governo : ecco i nomi che dovrebbero formarlo dopo l'accordo Lega-M5S : ‘L’accordo è stato chiuso’. Con queste parole, Matteo Salvini, ha fatto comprendere come Lega e Cinque Stelle siano giunte finalmente ad un accordo totale sia sui punti del contratto di Governo che sul nome del premier. Come è emerso nei giorni scorsi non sarà nessuno dei due a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio ma una figura neutrale, esterna ad entrambi i partiti. Il nome che sembra ormai aver ottenuto i consensi da parte di ...

Governo M5s-Lega - Mattarella convoca i partiti dopo l’accordo finale : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato le delegazioni del M5s e della Lega al Quirinale per le consultazioni che potrebbero essere decisive per il Governo. Alle 17.30 sono attesi al Colle i capigruppo del M5s Danilo Toninelli e Giulia Grillo, insieme al capo politico Luigi Di Maio, mentre alle 18 toccherà a Gian Marco Centinaio e Giancarlo Giorgetti, capigruppo della Lega, nella delegazione guidata dal leader Matteo ...