Governo | Di Maio | quando pronto? Il prima possibile**

Roma, 24 mag. (AdnKronos) – quando sarà formato il governo? "Il prima possibile, dobbiamo aspettare le interlocuzioni tra il premier incaricato Conte e il presidente della Repubblica". Lo ha detto Luigi Di Maio ai cronisti a Montecitorio.

Roma, 21 mag. (AdnKronos) – "almeno fateci Prima partire…". Lo ha detto Luigi Di Maio al termine del colloquio al Quirinale a proposito delle critiche della stampa estera al governo Lega-M5S.

Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Nel programma di governo "ci sono le nostre grandi battaglie storiche, ci sono le 5 stelle. Abbiamo tanto da fare e tanto da realizzare e come capo politico" del M5S "ho lavorato notte e giorno in questi 70 giorni" per questo. Lo ha detto Luigi Di Maio dopo il colloquio al Quirinale.

Roma, 21 mag. (AdnKronos) – Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono visti nel primo pomeriggio a Montecitorio, dopo uno scambio di chiamate in mattinata, in vista delle consultazioni che si terranno nel pomeriggio al Quirinale. Di Maio, negli uffici del M5S, ha visto alcuni fedelissimi, tra questi Laura Castelli, Alfonso Bonafede e Danilo Toninelli.

Roma, 20 mag. (AdnKronos) – "Siamo disponibili". Matteo Salvini risponde così a Fiumicino a chi gli chiede se, insieme a Luigi Di Maio, potrebbe far parte della squadra di governo.

Roma, 16 mag. (AdnKronos) – "Ora indietro non ci si può tirare. Ora questo Governo s'ha da fare. Ora l'Italia deve cambiare davvero". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb. "Il contratto di governo che stiamo scrivendo in questi giorni è la più grande novità politica degli ultimi 20 anni perché porterà al governo dell'Italia quello che hanno chiesto i cittadini: il cambiamento. E' il momento del coraggio.

Roma, 11 mag. (AdnKronos) – Il giorno dopo il fallimento del tavolo ministeriale sull'Ilva, il caso dello stabilimento di Taranto irrompe nel faccia a faccia tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. A quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti M5S, infatti, tra i due ci sarebbero state frizioni rispetto al 'dossier' che con ogni probabilità, e a meno di colpi di scena dell'ultimo minuto, dovrebbe ricadere

Roma, 19 apr. (AdnKronos) – "Stiamo assistendo a un balletto tutto tattico sulla pelle degli italiani. Di Maio ha sdoganato Forza Italia con una scelta che è quella di aprire una trattativa indiretta attraverso l'intermediazione di Salvini". Lo ha detto Ettore Rosato del Pd ai cronisti. "Noi restiamo in attesa di sapere le conclusioni della presidente Casellati sulle consultazioni fatte".

