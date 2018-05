Governo | da Savona a Zingales | da Massolo a Trenta | il totoministri

Governo : Salvini-Di Maio al lavoro su squadra - Lega insiste su Savona : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – Contatti continui tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio al lavoro sui nodi della squadra di Governo. Il leader della Lega e quello dei 5 Stelle sono entrambi alla Camera nel palazzo dei gruppi, a poca distanza dalla sala dei Busti a Montecitorio dove sono in corso le consultazioni del premier incaricato, Giuseppe Conte. Non è escluso che al termine degli incontri possa esserci un vertice a tre Salvini-Di ...

Governo : Salvini e Di Maio rilanciano su Savona. Colle avverte : 'No ai diktat' : Partita, nella quale resta il nodo dell'Economia con il Movimento e il Carroccio che non sembrano voler arretrare dalla loro prima scelta, Paolo Savona. Se il timing verrà rispettato lunedì e martedì ...

Governo M5s-Lega - consultazioni premier Conte/ Totoministri - Savona all'Economia? Di Maio e Salvini allineati : Governo Lega-M5s, Totoministri del premier Giuseppe Conte: ultime notizie e consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:47:00 GMT)

Bomba Savona sul nuovo Governo Salvini : "Qualcuno non lo vuole" "Diktat Ue? Faremo il contrario" : "Con Paolo Savona, al cui cospetto io sono piccolo piccolo, avremo finalmente un ministro dell'Economia che va a difendere in Europa il diritto di tornare a crescere e contrattare da pari a pari con i partner europei". L'ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in diretta su Facebook Segui su affaritaliani.it

Paolo Savona - lo sfregio all'economista sovranista : l'ultima ipotesi - nel Governo come Sottosegretario all'Ue : ... figuriamoci quanto sarà pronto a tutto il Capo dello Stato per frenare la nomina dell'economista sovranista Paolo Savona al ministero dell'Economia. Il suo nome è ancora oggi uno dei nodi più ...

Governo : se al Tesoro va Savona - possibile svolta FinTech : ROMA , WSI, " Un vero e proprio mistero il nome del prossimo titolare del ministero dell'economia e delle Finanze. Nelle primissime ore di formazione del nuovo Governo, quando ancora di parlava di bozza di contratto, si era fatto il nome di Paolo Savona , economista euroscettico, nome che ...

Governo - Di Maio : "Savona è fra i nomi" : 12.36 "Con Salvini e La Lega siamo perfettamente allineati. E' chiaro che adesso c'è il lavoro che passa tra il presidente incaricato e il Quirinale. Stiamo cercando i migliori profili per riuscire a portare questo Paese al cambiamento: tra i nomi c'è sicuramente quello del professor Savona". Così il capo politico del M5s risponde ai cronisti a Montecitorio che gli chiedono se per il ministero dell'economia sia ancora in corsa il professor ...