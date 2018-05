liberoquotidiano

: Governo: da cuneo fiscale a concorrenza ‘sleale’ le priorità di Confindustria Palermo - #Governo: #cuneo #fiscale… - zazoomnews : Governo: da cuneo fiscale a concorrenza ‘sleale’ le priorità di Confindustria Palermo - #Governo: #cuneo #fiscale… - zazoomblog : Governo: da cuneo fiscale a concorrenza ‘sleale’ le priorità di Confindustria Palermo (2) - #Governo: #cuneo… - BruxeLollo : Mentre tutta l’attenzione è sul futuro governo #M5S e #Lega a guida #Conte, #Crosetto si dimette a Cuneo per fare p… -

(Di giovedì 24 maggio 2018) (AdnKronos) - Per Albanese occorre nei confronti dell'industria una "maggiore attenzione". "In questi anni ci sono state troppe manovre di ordine sociale. Non si è considerata la vera natura dell'impresa, che è un contenitore che crea ricchezza, il primo vero ammortizzatore sociale". E tra i nemici