Governo | Conte rassicura il Colle Bagarre su Savona

Governo Lega M5S : il Colle incarica Conte Premier. Chi saranno i ministri? : Il giorno tanto atteso è arrivato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo ore di tumultuosa polemica sui giornali, ha deciso di conferire l’incarico per la presidenza del consiglio al professore Giuseppe Conte, il futuro premier del Governo Lega M5S. “Sono professore e avvocato, ho perorato cause di varie persone e ora difendo l’interesse degli italiani in tutte le sedi Ue e internazionali, dialogando con le ...

"Da oggi la Casta sono loro". Matteo Renzi sul Governo Conte : "Non hanno più scuse - governino" : "Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la Casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse, non hanno più nessuno cui dare la colpa. È finito il tempo delle urla: tocca governare. Ne saranno capaci? Auguri e in bocca al lupo a tutti noi". È quanto scrive Matteo Renzi sulla enews, all'indomani dell'incarico affidato da Sergio Mattarella a Giuseppe Conte."Dopo 80 giorni, ...

Governo - Conte incontra i partiti. Berlusconi : non avrà il sostegno di Forza Italia : Prima giornata di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Gli incontri alla Camera andranno avanti fino a stasera alle 19, quando la delegazione del M5S...

Governo - via libera a Conte ma esplode il caso Savona : Nuova giornata di tormenti, sospetti e tensioni per Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nelle ore in cui il Governo giallo-verde compie il primo passo concreto con l'incarico a Giuseppe Conte, i...

Governo - le delegazioni dei gruppi parlamentari incontrano il premier incaricato Conte. Segui la diretta : Dalla Camera dei Deputati la diretta delle dichiarazioni delle delegazioni previste dopo l’incontro con il presidente del Consiglio dei ministri incaricato, Giuseppe Conte. Si inizia alle 12 con il Centro democratico e più Europa. A Seguire (12.20) Civica Popolare e alle 13 Noi con l’Italia. Alle 13.20 il Movimento italiani all’estero e il Psi. Alle 13.40 il gruppo misto del Senato. Si riprende alle 15, dopo la pausa, con i gruppi ...

Governo - consultazioni dalle 12 : il premier Conte riceve i partiti : Le consultazioni del Presidente del consiglio dei ministri incaricato prof. Giuseppe Conte si svolgeranno oggi presso la sala dei busti a Montecitorio a partire dalle 12 fino alle 19, secondo quanto...

Governo M5S-Lega - Di Maio detta la linea : “Ecco da dove inizierà il Governo Conte” : Arrivando a Montecitorio, il capo politico del M5S Luigi Di Maio, annuncia i punti dai quali il governo M5S-Lega, guidato da Giuseppe Conte (che oggi sarà impegnato nelle consultazioni con le forze politiche), avvierà la propria azione politica: “Iniziamo dai più deboli, da quelli che sono stati tagliati fuori da tutte le politiche pubbliche di questo Paese e da quelli che fanno impresa e non riescono a d arrivare a fine mese perché ...

Riforma pensioni Governo Conte/ Per Cottarelli separare previdenza e assistenza non aiuta (ultime notizie) : Riforma pensioni Governo Conte. Le valutazioni di Cottarelli su seperazione tra assistenza e previdenza. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Lega e Movimento 5 Stelle, nel loro contratto di Governo, in tema di Riforma delle pensioni hanno previsto la separazione tra previdenza e assistenza, chiesta in diverse occasioni anche dai sindacati. Vedremo se diventerà realtà insieme al Governo Conte.

Governo Conte : al Tesoro si fa nome Zingales - Btp rimbalzano : Ma vi è poi un'ipotesi dell'ultimissima ora, avanzata da La Stampa : per il dicastero dell'Economia ci sarebbe in corsa anche Luigi Zingales . Il 55enne professore della University of Chicago Booth ...

Governo Conte : cosa succede adesso e quanto tempo ci vorrà : Dopo aver ricevuto l'incarico di formare il nuovo Governo, il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte effettuerà oggi un giro di consultazioni con le forze parlamentari. Poi ci saranno una serie di passaggi da affrontare prima di chiedere il voto di fiducia alle Camere: ecco quali sono e quanto tempo ci vorrà prima che il Governo abbia pieni poteri.Continua a leggere

Governo - alle 12 al via le consultazioni di Conte. DIRETTA - : Il premier incaricato incontra a Montecitorio le forze politiche prima di sciogliere la riserva. Ieri, dopo l'incontro con Mattarella, ha detto: "Sarò l'avvocato dell'Italia". LIVEBLOG

Governo - Conte alla Camera. Oggi le consultazioni : Il premier incaricato è arrivato a Montecitorio in taxi, ma con a seguito le auto di scorta Mattarella incarica Conte. E fissa i paletti IL PUNTO Primo: farsi rispettare - di P.F. DE ROBERTIS

Il Governo Conte è una buona notizia - è giusto che ci provi : Allo stato in cui la situazione politica è arrivata in Italia, non è dubbio che la formazione del governo Conte sia una buona notizia. Messi da parte i catastrofismi e gli allarmismi che riempiono la stampa in questi giorni, è giusto che le forze "antisistema" si misurino finalmente con il "sistema", le sue regole, le contraddizioni della politica. E con la macchina di governo, che è facile criticare da fuori ma che ...

Conte c'è (con riserva) - ma adesso che succede? Le tappe del nuovo Governo : Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico per la formazione del nuovo governo. Incarico...