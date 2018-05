Governo | Conte premier | ora braccio di ferro sull' economia

Mattarella dà il via al nuovo Governo : Giuseppe Conte premier Video : Dopo ottanta giorni dalle elezioni l'Italia ha un nuovo presidente del consiglio incaricato: Giuseppe Conte , avvocato e professore universitario di 54 anni, che nei scorsi giorni è stato duramente attaccato dalla stampa e dagli avversari politici per delle presunte irregolarita' nel suo curriculum. L'annuncio Dopo un colloquio iniziato alle 17:30, e durato quasi due ore, il segretario generale Ugo Zampetti ha annunciato il conferimento ...

Governo Conte - Tesoro unico rebus : Di Maio e Salvini vogliono l'euroscettico Savona : Mattarella ha affidato l'incarico per la formazione del Governo a Giuseppe Conte , che ha accettato con riserva. I prossimi "step" prevedono...

Mattarella dà il via al nuovo Governo : Giuseppe Conte premier : Dopo ottanta giorni dalle elezioni l'Italia ha un nuovo presidente del consiglio incaricato: Giuseppe Conte , avvocato e professore universitario di 54 anni, che nei scorsi giorni è stato duramente attaccato dalla stampa e dagli avversari politici per delle presunte irregolarità nel suo curriculum. L'annuncio Dopo un colloquio iniziato alle 17:30, e durato quasi due ore, il segretario generale Ugo Zampetti ha annunciato il conferimento ...

Governo Conte. Il training di Mattarella ha funzionato : Il Corriere della Sera scrive che “il training quirinalizio a quanto pare ha funzionato ”. Per il prestigioso quotidiano Sergio Mattarella “si è

Governo - via libera a Conte ma esplode il caso Savona : Nuova giornata di tormenti, sospetti e tensioni per Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nelle ore in cui il Governo giallo-verde compie il primo passo concreto con l'incarico a Giuseppe Conte, i...