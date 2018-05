Governo | Conte incontra i partiti Berlusconi | ' No al sostegno di Forza Italia'

Governo M5s-Lega - consultazioni premier Conte/ Totoministri - Savona all'Economia? Di Maio e Salvini allineati : Governo Lega-M5s, Totoministri del premier Giuseppe Conte: ultime notizie e consultazioni oggi dalle 12 alla Camera. Savona o Giorgetti all'Economia? Di Maio Lavoro, Salvini Interni(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 14:47:00 GMT)

Governo - la Cei boccia la flat tax 'Vigileremo'. Poi l augurio a Conte di 'aver assorbito a Firenze un po di umanesimo' : ROMA - Parlando del Governo che si sta formando , la Cei boccia la flat tax e considera tra i 'principi irrinunciabili' quello della 'progressività fiscale', il che vuol dire 'non tagli per tutti ...

Governo - Conte incontra i partiti. Berlusconi : non avrà il sostegno di Forza Italia : Prima giornata di consultazioni per il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte. Gli incontri alla Camera andranno avanti fino a stasera alle 19, quando la delegazione del M5S...

Governo - Boldrini : “Conte? Coraggioso - dovrà fare l’esecutore. Centrosinistra? Reinventare ex novo modo di fare politica” : “Conte non lo conosco ma ha una bella dose di coraggio, perché dovrà fare l’esecutore“. Così Laura Boldrini, ex presidente della Camera, deputata di LeU, sulla nomina del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. E su Roberto Fico, con le mani in tasca durante l’inno d’Italia: “Se voleva farsi notare ci è riuscito. È il suo stile, che io non condivido e come me credo neanche molti ...

RIFORMA PENSIONI Governo CONTE/ Quota 100 - ma con 64 anni di età (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI GOVERNO CONTE. La Quota 100 prevederà almeno 64 anni di età, ritiene Patriarca. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali. Secondo Stefano Patriarca, la Quota 100 prevista nel contratto tra Lega e Movimento 5 Stelle che verrebbe applicato dal GOVERNO CONTE prevederebbe un’età minima di 64 anni. Il Fatto Quotidiano cita il consigliere economico di palazzo Chigi, secondo cui il “paletto” relativo ...

Governo Conte : chi saranno i ministri : In attesa che il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte sciolga la riserva dopo il suo giro di consultazioni, si continua a parlare dei ministri del futuro Governo. In bilico Economia ed Esteri, si discute anche sui ministeri di Giustizia, Istruzione, Beni culturali e altro ancora. Ecco tutti i nomi in lizza.Continua a leggere

Governo : Fornero su Conte - ma non avevano detto basta prof? : Roma, 24 mag. (AdnKronos) – ‘Si è detto molto ‘sarà un Governo politico, basta con i professori, professori senza cuore!’ Evidentemente i grillini hanno trovato professori con il cuore. Credo che alla Lega la questione del cuore interessi molto meno. Io non conosco il professor Conte, gli auguro di lavorare bene per gli italiani”. Così Elsa Fornero, ex ministro del Governo Monti, ad Agorà su Rai 3.‘Non so ...

Governo - Casaleggio : “Conte? Sarà all’altezza della situazione. In 9 anni Movimento al Governo” : “Sono contento che si sia sbloccata questa situazione. Sono sicuro che Conte Sarà all’altezza della situazione, gli faccio un grande augurio di portare avanti il suo compito con serietà e professionalità, cosa che penso abbia”. Sono le parole di Davide Casaleggio, presidente dell’associazione Rousseau, a margine di un convegno sull’e-commerce alla Luiss di Roma. “Sono anche molto contento di pensare a come il ...

Governo M5s-Lega - faremo i Conte con l’Europa? : Dopo il Conte abbiamo il Conte. Complice un viaggio sono indietro almeno di una richiesta di scuse. Quella a Matteo Salvini. Non pensavo, non credevo, che avrebbe avuto la forza di mettere in soffitta il Caimano. Siccome l’avevo scritto, riconosco l’errore. Le prime parole di Giuseppe Conte all’uscita dallo studio alla Vetrata hanno immediatamente riproposto la formidabile domanda ideata da Alberto Bagnai, e poi ripresa da Claudio Borghi, nel ...

Governo - Conte alla Camera. Consultazioni coi partiti - la diretta : Il premier incaricato incontra i partiti. Renzi: "Opposizione dura, ora loro diventano l'establishment" Mattarella incarica Conte. E fissa i paletti - di A.COPPARI IL PUNTO Primo: farsi rispettare - ...

Governo Conte - Renzi 'Opposizione dura adesso Lega e M5S sono la casta. E falliranno' : Nel tempo necessario a fare un celebre giro del mondo letterario, l'alleanza tra Lega e Beppe Grillo ha più modestamente scritto un contratto e partorito il Governo delle larghe intese populiste. Noi ...

Governo : Giuseppe Conte alla Camera per consultazioni. Di Maio : 'Su Savona d'accordo con Salvini : E tra i nodi principali sembra esserci quello del ministero dell'Economia che la Lega rivendica per PAOLO Savona. "Con Salvini e la Lega - ha detto in proposito questa mattina Luigi Di Maio - siamo ...

Di Maio : tra nomi c'è sicuramente Savona. Tempi Governo dipendono da Conte e Quirinale : Così Luigi Di Maio, responsabile del M5S, risponde ai giornalisti che in Transatlantico gli chiedono se sarà l'economista Paolo Savona ad andare al dicastero dell'Economia.